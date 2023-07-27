Военный эксперт раскрыл боевой потенциал самоходного орудия «Мальва»

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал в четверг, 27 июля, о боевом потенциале артиллерийского комплекса «Мальва». Он отметил, что это образец передового вооружения российской армии.

«Мальва» — это российский 152-миллиметровый артиллерийский комплекс на базе автомобильного шасси. На автомобильном шасси по причине того, что мы используем и возможности орудия на колесах, и орудия на гусеницах. «Мальва» становится легче и мобильнее, а также дешевле в эксплуатации, чем гусеничная артиллерия», — объяснил специалист в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, это очень перспективное современное оружие, которое должно увеличить огневую мощность российской армии. Оно может сопрягаться со всеми видами управляемого оружия.

«Мы можем с ним вести боевые действия самыми разными снарядами, также сопрягать их с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые будут выполнять роль наводчика», — сказал полковник в отставке.

Матвийчук рассказал о технических особенностях «Мальвы».

«Заявленные характеристики таковы: 25 км — дальность стрельбы обычными снарядами, активно реактивным снарядом, как я полагаю, где-то 30–35 км; скорострельность — до восьми выстрелов в минуту, боекомплект — 30 выстрелов, вес 32 т», — заключил он.

Ранее в этот день госкорпорация «Ростех» проинформировала, что первая в истории России колесная самоходная гаубица «Мальва» успешно прошла государственные испытания и в настоящее время готовится к поставке в российские войска, сообщается на сайте kp.ru.

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев уточнил, что «Мальва» успешно прошла государственные испытания, передает RT.

17 мая гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов анонсировал на выставке MILEX-2023 завершение госиспытаний самоходной установки «Мальва». Ее инновационность заключается в том, что это первое в истории российской артиллерии самоходное орудие на колесном шасси.

Гаубица предназначена для уничтожения самых разных целей — от пехоты и техники противника на передовой до тактических ядерных средств нападения в ближнем тылу на дальности до 24 км.