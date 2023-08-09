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Действующий чемпион Кубка России ЦСКА уступил воронежскому «Факелу»

Дубль Максимова принес «Факелу» победу над ЦСКА в Кубке России
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Действующий победитель Кубка России московский футбольный клуб ЦСКА не смог одолеть на своем поле соперников из воронежского «Факела» в матче второго тура группового этапа турнира. Игра 9 августа на «ВЭБ-Арене» в Москве завершилась со счетом 2:0.

Матч начался с минуты молчания в память о бывшем вратаре ЦСКА Вениамине Мандрыкине, который умер 6 августа в возрасте 41 года.

«Факел» открыл счет через несколько минут после мощного промаха Антона Заболотного.

«Когда Никита Ермаков сделал классную передачу на включившегося Адольфо Гайича, а тот отпасовал Заболотному на пустые ворота, форвард из вратарской умудрился не попасть в створ, в котором стоял всего один защитник», — описывает важный момент матча «Спорт-Экспресс».

На 15-й минуте игры нападающий «Факела» Максим Максимов забил первый гол. А на 79-й минуте закрепил лидирующие позиции команды дублем.

Итог состязания — ЦСКА с тремя очками сохраняет лидерство в группе A. За ним — «Сочи», «Факел» и «Оренбург» — каждая команда с тремя очками.

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Накануне, 8 августа, в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу московский «Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 5:4. После двух туров «Спартак» набрал шесть очков.

Также 8 августа РФС утвердил список лучших футболистов по итогам сезона-2022/2023. Лучшими вратарями стали Игорь Акинфеев, Илья Лантратов, а также Илья Помазун. Среди защитников отмечены Вячеслав Караваев, Сергей Волков, Родригао и Барбоса Мойзес. Среди нападающих выделили Александра Соболева, Федора Чалова и Джона Кордобу.

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