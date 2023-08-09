Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче Кубка России по футболу
Мир
Джо Байден вновь оговорился и назвал Гранд-Каньон одним из девяти чудес света
Общество
В России предложили считать рабочим время, потраченное на дорогу
Мир
Латвия усилит погранконтроль в граничащих с Белоруссией регионах с 11 августа
Мир
Asia Times предсказал НАТО серьезные трудности из-за разгрома ВСУ
Мир
В Сирии беспилотник MQ-9 коалиции во главе с США опасно сблизился с Су-34 ВКС России
Общество
Метеоролог рассказал о «египетских ночах» в Москве и их скором возвращении
Общество
Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Москве 9 августа
Мир
Эрдоган назвал Турцию ключевой страной в урегулировании конфликта на Украине
Мир
Эрдоган заверил в продолжении усилий для продления зерновой сделки
Мир
Украина призвала мировых лидеров запретить въезд атлетам из России
Спорт
Дебютный гол форварда «Локомотива» Сарвели принес команде победу над «Рубином»
Мир
Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard у бельгийской компании для Киева

«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче Кубка России по футболу

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу во вторник, 8 августа, «Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 5:4.

За московский клуб отличились Леон Классен (9 мин), Данил Пруцев (15 мин), Павел Мелешин (36 мин), Михаил Игнатов (81 мин) и Квинси Промес (89 мин), сообщает «Спорт-Экспресс».

От «Пари Нижний Новгород» дубль оформил Тимур Сулейманов (29 мин и 55 мин — с пенальти) Также забили Эдгар Севикян (46 мин) и Виктор Александров (50 мин).

После двух туров «Спартак» набрал шесть очков, а «Нижний Новгород» — два. В следующем туре «Спартак» примет московское «Динамо», а «Нижний Новгород» — «Краснодар». Матчи пройдут 29 августа.

«Мы «Спартак» и должны побеждать в каждом матче»
Полузащитник красно-белых Наиль Умяров — о первом туре чемпионата России, целях на сезон и борьбе за чемпионство

Ранее, 27 июля, «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1. Голами отличились футболисты Роман Зобнин и Тео Бонгонда.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023