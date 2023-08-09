«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче Кубка России по футболу

В матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу во вторник, 8 августа, «Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 5:4.

За московский клуб отличились Леон Классен (9 мин), Данил Пруцев (15 мин), Павел Мелешин (36 мин), Михаил Игнатов (81 мин) и Квинси Промес (89 мин), сообщает «Спорт-Экспресс».

От «Пари Нижний Новгород» дубль оформил Тимур Сулейманов (29 мин и 55 мин — с пенальти) Также забили Эдгар Севикян (46 мин) и Виктор Александров (50 мин).

После двух туров «Спартак» набрал шесть очков, а «Нижний Новгород» — два. В следующем туре «Спартак» примет московское «Динамо», а «Нижний Новгород» — «Краснодар». Матчи пройдут 29 августа.

Ранее, 27 июля, «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1. Голами отличились футболисты Роман Зобнин и Тео Бонгонда.