Бывший вратарь ЦСКА и сборной РФ по футболу Мандрыкин умер в 41 год

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни. Об этом 6 августа сообщает клуб на странице в X (бывш. Twitter).

«Экс-голкипер ПФК «ЦСКА», неоднократно выигрывавший чемпионат России, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА, ушел из жизни в возрасте 41 года», — говорится в публикации.

Клуб также выразил соболезнования родным и близким футболиста.

По предварительным данным, у Мандрыкина случился инфаркт.

В 2010 году он попал в ДТП в Брянске. В результате у футболиста произошел перелом позвоночника, с тех пор он был прикован к кровати.

За свою спортивную карьеру Мандрыкин выступал за ЦСКА, «Аланию», «Томь», «Ростов» и «Динамо» Брянск. В 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Он три раза становился обладателем Суперкубка России и четыре раза выигрывал Кубок.