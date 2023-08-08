РФС опубликовал список «33 лучших футболистов» сезона-2022/23
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило список лучших футболистов по итогам сезона-2022/2023. Имена спортсменов опубликованы 8 августа на сайте союза.
Лучшими вратарями, названы, Игорь Акинфеев, Илья Лантратов, а также Илья Помазун.
Отмечены защитники, в частности — Вячеслав Караваев, Сергей Волков, Родригао и Барбоса Мойзес.
Среди нападающих РФС упомянул, среди других футболистов, Александра Соболева, Федора Чалова, Джона Кордобу.
Лучшим молодым игроком признан Сергей Пиняев, отметил «Спорт-Экспресс».
Сергей Семак назван лучшим тренером прошлого сезона.
Список «33 лучших футболистов» ежегодно составляется РФС по итогам чемпионата России, он представляет собой три символических состава из футболистов, распределенных по своим амплуа.
В начале августа главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак был дисквалифицирован на одну игру чемпионата России. И-за удаления он не сможет присутствовать на игре «Зенита» в третьем туре ЧМ России-2023/24 против «Динамо».