РФС опубликовал список «33 лучших футболистов» сезона-2022/23

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило список лучших футболистов по итогам сезона-2022/2023. Имена спортсменов опубликованы 8 августа на сайте союза.

Лучшими вратарями, названы, Игорь Акинфеев, Илья Лантратов, а также Илья Помазун.

Отмечены защитники, в частности — Вячеслав Караваев, Сергей Волков, Родригао и Барбоса Мойзес.

Среди нападающих РФС упомянул, среди других футболистов, Александра Соболева, Федора Чалова, Джона Кордобу.

Лучшим молодым игроком признан Сергей Пиняев, отметил «Спорт-Экспресс».

Сергей Семак назван лучшим тренером прошлого сезона.

Список «33 лучших футболистов» ежегодно составляется РФС по итогам чемпионата России, он представляет собой три символических состава из футболистов, распределенных по своим амплуа.

В начале августа главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак был дисквалифицирован на одну игру чемпионата России. И-за удаления он не сможет присутствовать на игре «Зенита» в третьем туре ЧМ России-2023/24 против «Динамо».