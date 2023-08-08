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РФС опубликовал список «33 лучших футболистов» сезона-2022/23

В списке «33 лучших футболистов» сезона 2022/23 оказались Акинфеев, Чалов, Караваев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило список лучших футболистов по итогам сезона-2022/2023. Имена спортсменов опубликованы 8 августа на сайте союза.

Лучшими вратарями, названы, Игорь Акинфеев, Илья Лантратов, а также Илья Помазун.

Отмечены защитники, в частности — Вячеслав Караваев, Сергей Волков, Родригао и Барбоса Мойзес.

Среди нападающих РФС упомянул, среди других футболистов, Александра Соболева, Федора Чалова, Джона Кордобу.

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Лучшим молодым игроком признан Сергей Пиняев, отметил «Спорт-Экспресс».

Сергей Семак назван лучшим тренером прошлого сезона.

Список «33 лучших футболистов» ежегодно составляется РФС по итогам чемпионата России, он представляет собой три символических состава из футболистов, распределенных по своим амплуа.

В начале августа главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак был дисквалифицирован на одну игру чемпионата России. И-за удаления он не сможет присутствовать на игре «Зенита» в третьем туре ЧМ России-2023/24 против «Динамо».

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