Главный тренер «Зенита» Семак дисквалифицирован на один матч чемпионата России

Главный тренер петербургского футбольного клуба (ФК) «Зенит» Сергей Семак дисквалифицирован на одну игру чемпионата России. Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц в среду, 2 августа, по итогам заседания.

Он также уточнил, что Семак избежал дополнительной дисквалификации за удаление по итогам матча второго тура РПЛ с «Ростовом», состоявшегося 29 июля. Тогда после завершения игры главный арбитр матча Евгений Кукуляк показал Семаку красную карточку за выход на футбольное поле «в конфронтационной манере с главным судьей матча».

«Семак был удален за выход на футбольное поле. В понедельник мы получили письмо от «Зенита» с просьбой отменить красную карточку главному тренеру. <…> Комитет принял решение не применять дополнительную дисквалификацию, Семак пропустит только следующий матч третьего тура», — сказал Григорьянц, чьи слова передает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что из-за удаления главный тренер бело-голубых не сможет присутствовать на игре «Зенита» в третьем туре ЧМ России-2023/24 против «Динамо».

Встреча между «Зенитом» и «Ростовом» 29 июля закончилась вничью со счетом 1:1. Матч прошел на стадионе «Ростов Арена». На 43-й минуте открыл счет нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. У «Ростова» в добавленное время с пенальти отличился Николай Комличенко.

После двух матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Ростов» располагается на третьем месте с четырьмя очками. В следующем туре «Ростов» сыграет 5 августа на выезде с «Крыльями Советов», а на следующий день «Зенит» встретится с московским «Динамо».