Под завалами на месте взрыва в Сергиевом Посаде могут оставаться пять человек
Под завалами на месте взрыва, прогремевшего на предприятии в Сергиевом Посаде в среду, 9 августа, могут оставаться пять человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Под завалами могут находиться пять человек. Сейчас на месте взрыва работают 23 бригады скорой и пять бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию», — написал он в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что в районной больнице города создан резерв из 40 коек, в том числе 10 реанимационных.
Взрыв на предприятии «Пиро-росс», находящемся на территории Загорского оптико-механического завода, на проспекте Красной Армии, произошел ранее в этот день. В результате разрушен ангар на площади 1600 кв. м. Число пострадавших на данный момент достигло 45. По сообщению администрации Сергиево-Посадского городского округа, в реанимации в настоящее время находятся шесть человек, в отделениях — 17, в травмпункте — 22.
Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.