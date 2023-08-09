Три иска рассматриваются от Минобороны РФ в отношении «Пиро-Росс»
В отношении компании «Пиро-Росс», арендовавшей ангар на территории завода в Сергиевом Посаде, рассматриваются три иска от Минобороны России. Об этом 9 августа свидетельствуют данные базы «Спарк».
Рассматриваются три заявления в суд более чем на 8 млн, 3 млн и 4 млн рублей. Помимо этого еще один иск от оборонного ведомства обжалуется: его неустойка составила сумму более чем 23 млн рублей, согласно решению Арбитражного суда Москвы. Заявления рассматриваются из-за нарушения обязательств по поставкам товаров.
Помимо этого еще в 2019 году вокруг «Пиро-Росса» случился скандал. Так, приобретенные у компании фейерверочные изделия взорвались во время салюта в Минске к Дню независимости Белоруссии. В результате происшествия один человек погиб, не менее десяти — получили ранения.
Кроме того, компания была признала банкротом в марте. Соответствующая процедура началась еще в январе прошлого года.
Ангар, который был разрушен в результате взрыва 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ), арендовала «Пиро-Росс», согласно данным экстренных служб. По их информации, причиной случившегося мог стать человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Согласно актуальной информации «Известий», число пострадавших при взрыве возросло до 42 человек.
Людей из всех зданий и цехов завода эвакуировали. В МЧС уточнили, что на месте взрыва проводятся работы по ликвидации пожара на площади 50 кв. м.