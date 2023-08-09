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Три иска рассматриваются от Минобороны РФ в отношении «Пиро-Росс»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В отношении компании «Пиро-Росс», арендовавшей ангар на территории завода в Сергиевом Посаде, рассматриваются три иска от Минобороны России. Об этом 9 августа свидетельствуют данные базы «Спарк».

Рассматриваются три заявления в суд более чем на 8 млн, 3 млн и 4 млн рублей. Помимо этого еще один иск от оборонного ведомства обжалуется: его неустойка составила сумму более чем 23 млн рублей, согласно решению Арбитражного суда Москвы. Заявления рассматриваются из-за нарушения обязательств по поставкам товаров.

Помимо этого еще в 2019 году вокруг «Пиро-Росса» случился скандал. Так, приобретенные у компании фейерверочные изделия взорвались во время салюта в Минске к Дню независимости Белоруссии. В результате происшествия один человек погиб, не менее десяти — получили ранения.

Кроме того, компания была признала банкротом в марте. Соответствующая процедура началась еще в январе прошлого года.

Ангар, который был разрушен в результате взрыва 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ), арендовала «Пиро-Росс», согласно данным экстренных служб. По их информации, причиной случившегося мог стать человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Согласно актуальной информации «Известий», число пострадавших при взрыве возросло до 42 человек.

Людей из всех зданий и цехов завода эвакуировали. В МЧС уточнили, что на месте взрыва проводятся работы по ликвидации пожара на площади 50 кв. м.

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