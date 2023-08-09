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Ранее судимый житель Петербурга изнасиловал девушку в парке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ранее судимый житель Санкт-Петербурга напал на девушку в парке и изнасиловал ее, сообщает 9 августа источник «Известий».

Инцидент произошел на прошлой неделе, поздней ночью 3 августа, в городском парке Малиновка. Пострадавшая сразу же после нападения обратилась к правоохранителям.

Подозреваемого насильника удалось вычислить по генетическому профилю. Задержанный скрывался в Ленинградской области. Известно, что у мужчины за плечами несколько судимостей, в том числе за разбой, а также за сопряженное с изнасилованием убийство.

Преступнику грозит до 10 лет заключения по статье об изнасиловании с особой жестокостью.

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Ранее, 5 августа, в Москве был задержан 18-летний фигурант уголовного дела о покушении на изнасилование женщины на северо-западе столицы.

Согласно данным следователей, ночью 2 августа на улице Исаковского он попытался изнасиловать 35-летнюю незнакомую женщину. Она оказала ему активное сопротивление, после чего злоумышленник скрылся с места.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 131 УК РФ. В ближайшее время следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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