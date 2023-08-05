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В Москве задержан 18-летний подозреваемый за попытку изнасилования

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Фото: СК РФ
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В Москве задержан 18-летний фигурант уголовного дела о покушении на изнасилование женщины на северо-западе столицы. Об этом 5 августа сообщает главное следственное управление СК по городу в Telegram-канале.

Согласно данным следователей, ночью 2 августа на улице Исаковского он попытался изнасиловать 35-летнюю незнакомую женщину. Она оказала ему активное сопротивление, после чего злоумышленник скрылся с места.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ. В ближайшее время следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Ранее, 8 июля, в Москве задержали подозреваемого в покушении на изнасилование двух женщин. Накануне он попытался напасть на девушку рядом с улицей Симоновский Вал, а позже в тот же день недалеко от Крутицкой набережной. На допросе 37-летний мужчина полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование.

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