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«Ночные волки» устроят байк-шоу в честь победы в Сталинградской битве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Волгограде 12 августа пройдет байк-шоу с участием «Ночных волков» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. О подготовке к празднику рассказал 9 августа корреспондент «Известий» Максим Прихода.

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«Фирменное байк-шоу от «Ночных волков» — это всегда тонны пиротехники, мегаватты света, звука и невероятное огненно-механическое зрелище. Этот год не станет исключением», — рассказал Прихода.

Декорации байк-шоу уже смонтированы, на них ведут подготовку акробаты и воздушные гимнасты цирка Никулина, для которых выступать на улице будет непривычно.

«Отличие в том, что в здании проще нам работать: стены, потолок, есть ориентиры какие-то. Не мешают погодные условия. Здесь сложнее. Сложнее из-за того, что какой-то ветер может быть, много каких-то факторов, которые нам непривычны», — пояснил руководитель воздушных гимнастов Стас Богданов.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов заявил, что шоу будет наполнено особым смыслом в честь праздника.

«Конструкция, конечно же, уникальная. И здесь она очень красиво смотрится на фоне этой мельницы, подчеркивая смыслы, которые мы вкладываем вот в эти полеты. Здесь у нас не работает цирк, у нас нет здесь канатоходцев. У нас есть образы и символы. Ребята станут вот теми самыми острокрылыми ангелами победы», — сказал он.

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На байк-шоу приехал немец Карл Имхоф. Его отец участвовал в Битве за Москву, а сам он теперь является сторонником немецко-российской дружбы.

«Для меня георгиевская ленточка — это символ дружбы. У меня она появилась в 2017 году, с тех пор я постоянно ношу ее на памятные мероприятия. Например, в Трептов-парке в Берлине. Хотя это запрещено в Германии», — рассказал мужчина.

Сталинградская битва завершилась победой СССР над Германией 2 февраля 1943 года.

Год назад, 7 августа 2022 года, байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» на горе Гасфорта в Севастополе собрало зрителей из разных городов России и других стран. Тогда звучали струны гитар и грохот барабанов, люди были объединены общим настроением патриотизма.

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