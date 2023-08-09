Политолог рассказал о намерении США и Германии сменить правительство Польши

США и Германия стремятся сменить правительство Польши. Об этом на портале TVP заявил польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский.

По его словам, Германия видит в правящей партии «Право и справедливость» препятствие для налаживания отношений с Россией в будущем. Для США нынешние власти Польши являются помехой к гармоничному сотрудничеству между всеми тремя странами.

«Таким образом, они, как и Германия, делают ставку на свержение нынешнего правительства Польши на следующих выборах», — заявил 6 августа Журавский.

При этом Украина поддерживает намерения ФРГ и США, так как ждет от них поддержки в вопросах вступления в Евросоюз и НАТО. В пользу того, что Киев готов идти на конфронтацию с Варшавой, говорит и недавний дипломатический скандал между двумя странами, которые до этого являлись близкими союзниками.

«Есть серьезная угроза, что Вашингтон и Киев по собственному желанию потеряют польского союзника, а выиграют на этом Германия и Россия», — подвел итог политолог.

8 августа президент Польши Анджей Дуда назначил очередные парламентские выборы на 15 октября. С этого дня начинается избирательная кампания по выборам в сейм и сенат Польши (верхнюю и нижнюю палаты).

Ранее, 2 августа, политолог Кирилл Аверьянов в беседе с «Известиями» указал на то, что перед выборами в польский парламент антиукраинских заявлений в Польше будет становиться всё больше. По его словам, среди поляков растут антиукраинские настроения из-за того, что польское правительство распространило на украинских беженцев социальные гарантии, которыми пользуются местные жители.

Он отметил, что сейчас наибольший рост рейтинга фиксируется у партии «Конфедерация», которая использует антиукраинскую риторику. По его словам, правящая партия «Право и справедливость» остро нуждается в дополнительных голосах избирателей, и на примере «Конфедерации» она видит, что самый простой способ увеличить свою поддержку, — прибегнуть к антиукраинской риторике.

В середине июля подобное мнение высказывал и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Он также отметил, что часть польского электората склоняется в сторону «Гражданской платформы», поскольку эта партия придерживается более умеренной политической программы, чем «Право и справедливость», которая официально солидаризируется с американской стратегией по поддержке Украины.

Ранее, 12 июля, Аверьянов сообщил «Известиям», что конфликты на исторической почве между Украиной и Польшей неизбежны. Тема Волынской резни не позволит двум странам создать унию.