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В США объяснили страхом нежелание называть ответственных за гибель Хиросимы и Нагасаки

Кандидат в сенаторы США Сэйр обвинила премьера Японии и генсека ООН в трусости
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Фото: Global Look Press/Richard Atrero De Guzman
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В годовщину трагических событий в Хиросиме и Нагасаки 6 и 9 августа ежегодно проходит «Церемонии мира». В этом году ни японские политики, ни генсек ООН Антониу Гутерриш в речах по поводу памятной даты ни разу не упомянули, какая страна сбросила ядерные бомбы. Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр уверена: причиной такого молчания стал страх.

«Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать. И которых становится всё меньше. Многие мировые лидеры, особенно в африканских странах, осознали это. Поэтому они и не ведут себя так трусливо», — поделилась она своей версией с «РИА Новости».

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6 августа в Мемориальном парке мира в центре Хиросимы с 08:00 по местному времени (02:00 мск) проходила памятная церемония. На ней присутствовали выжившие после атомной бомбардировки и семьи погибших, а также премьер-министр Фумио Кисида и послы порядка 110 стран.

3 августа заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко в преддверии Всемирного дня борьбы за запрещение ядерного оружия заявил, что власти Японии пытаются вычеркнуть американское авторство трагедии Хиросимы и Нагасаки для укрепления отношений с Вашингтоном. Он добавил, что в посольстве видят неискренность подходов Токио и в отношении тематики ядерного оружия.

19 мая в Хиросиме прошел саммит G7, участники которого посетили Мемориальный музей мира. Среди гостей был американский президент Джо Байден. Он не стал извиняться за американские бомбардировки в августе 1945 года, но оставил запись в книге посетителей музея.

В декабре 2022 года депутат верхней палаты японского парламента от оппозиционного «Общества возрождения Японии» Мунэо Судзуки заявил, что президент США Джо Байден должен признать ошибкой бомбардировки США японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году и принести извинения стране.

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