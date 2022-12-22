Байдена призвали признать атомные бомбардировки городов Японии ошибкой

Президент США Джо Байден должен признать ошибкой бомбардировки США японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году и принести извинения стране. Такое мнение в четверг, 22 декабря, выразил депутат верхней палаты японского парламента от оппозиционного Общества возрождения Японии Мунэо Судзуки.

Политик в своем личном блоге отметил, что Байден будет участвовать в саммите G7, который пройдет с 19 по 21 мая 2023 года в Хиросиме. Он добавил, что активно обсуждаются планы американского лидера также совершить визит в Нагасаки.

Депутат напомнил, что США до сих пор не принесли официальных извинений за совершенные бомбардировки.

«Это Соединенные Штаты громко провозглашают «демократию, права человека и свободу» в ответ на действия других стран. Тогда почему бы им не рассказать откровенно Японии и всему миру о том, что сделали?» ― задался вопросом японский политик.

Судзуки подчеркнул, что всему миру необходимо напомнить самому себе, что применение ядерного оружия в 1945 году было ошибкой, которую нельзя повторять.

Ранее, 20 декабря, японская газета Yomiuri сообщила, что Джо Байден планирует совершить визит в Нагасаки в 2023 году. Политик может стать первым президентом США, посетившим этот город. Таким жестом Вашингтон и Токио намереваются показать важность совместных усилий по достижению безъядерного мира.

В настоящий момент, по информации издания, ведутся обсуждения данной идеи на правительственном уровне.

В 2016 году 44-ый президент США Барак Обама стал первым американским лидером, посетившим Хиросиму.

Атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму в конце Второй мировой войны бомбардировщиком ВВС США B-29 Enola Gay. Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км.

По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.

Через три дня еще одна бомба, «Толстяк», была сброшена на город Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Около 74 тыс. человек были убиты.