Байден посетовал о ядерном оружии в книге посетителей Музея мира Хиросимы

Американский президент Джо Байден в составе представителей стран «большой семерки» 19 мая посетил Мемориальный музей мира в Хиросиме. Как и обещал ранее, он не стал извиняться за американские бомбардировки в августе 1945 года, но оставил запись в книге посетителей музея.

«Пусть истории этого музея напомнят всем о наших обязательствах по построению мирного будущего. Давайте вместе продолжим двигаться вперед к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия. Не теряйте веры!» — приводит МИД Японии слова Байдена.

Саммит «большой семерки» проходит в Японии с 19 по 21 мая.

17 мая помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден во время своего визита в Хиросиму в рамках саммита G7 не будет извиняться за бомбардировки города в 1945 году.

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков 19 мая в беседе с «Известиями» назвал такую позицию Байдена обескураживающей. По его мнению, это наиболее абсурдная позиция США — приезжать в город, который они разбомбили до основания и не желать обозначить ответственность за это единственной державы.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км. По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.