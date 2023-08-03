В посольстве РФ заметили желание Токио вычеркнуть США из истории о ядерном ударе

Власти Японии пытаются вычеркнуть американское авторство трагедии Хиросимы и Нагасаки для укрепления отношений с США. Об этом 3 августа заявил заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко в преддверии Всемирного дня борьбы за запрещение ядерного оружия.

По словам дипломата, атомная бомбардировка, унесшая жизни, по разным оценкам, от 150 до 250 тыс. человек, не может быть забыта. В связи с этим ежегодно 6 и 9 августа в двух пострадавших японских городах проводятся церемонии поминовения жертв бесчеловечных атак. Однако события 78-летней давности освещаются крайне однобоко.

«Власти старательно подгоняют официальные оценки прошлого под свои приоритеты, связанные прежде всего со стремлением как можно прочнее цементировать военно-политический союз с Вашингтоном. Соответственно, в первую очередь из исторической памяти правящий класс старается вычеркнуть американское авторство варварского убийства сотен тысяч мирных японцев. На деле такая политика сводится к минимизации упоминания о США как о стране, спланировавшей и осуществившей бомбардировки», — заявил Овечко.

Он добавил, что в посольстве видят неискренность подходов Токио и в отношении тематики ядерного оружия. Так, страна не готова отказаться от ядерного зонтика, предлагаемого НАТО. Между тем Япония всё чаще представляет Россию как агрессора, несмотря на стремление РФ поддерживать дружественные отношения с островным государством.

В декабре 2022 года депутат верхней палаты японского парламента от оппозиционного «Общества возрождения Японии» Мунэо Судзуки заявил, что президент США Джо Байден должен признать ошибкой бомбардировки США японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году и принести извинения стране.

Атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму в конце Второй мировой войны бомбардировщиком ВВС США B-29 Enola Gay. Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км.

Через три дня еще одна бомба, «Толстяк», была сброшена на город Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Около 74 тыс. человек были убиты.