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В Хиросиме почтили память жертв ядерной бомбардировки

В Японии вспоминают жертв атомной бомбардировки США города Хиросимы
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Фото: NHK
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Жители Японии минутой молчания почтили память жертв американской атомной бомбардировки Хиросимы, которая произошла 78 лет назад. Об этом 6 августа сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что церемония памяти проходит в Мемориальном парке мира в центре Хиросимы с 08:00 по местному времени (02:00 мск). На ней присутствуют выжившие после атомной бомбардировки и семьи погибших, а также премьер-министр Фумио Кисида и послы порядка 110 стран, включая дипломатов из США и Украины.

Минута молчания была объявлена по всей стране в 08:15 по местному времени (02:15 мск) — в момент взрыва бомбы 6 августа 1945 года. Отсчет традиционно велся ударами колокола.

После этого мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи зачитал декларацию мира. Также с речью выступил премьер-министр Кисида.

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Ранее, 19 мая, в Хиросиме прошел саммит G7, участники которого посетили Мемориальный музей мира. Среди гостей был американский президент Джо Байден. При этом он не стал извиняться за американские бомбардировки в августе 1945 года, но оставил запись в книге посетителей музея.

В свою очередь, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков в беседе с «Известиями» назвал такую позицию Байдена обескураживающей. По его мнению, это наиболее абсурдная позиция США — приезжать в город, который они разбомбили до основания, и не желать обозначить ответственность за это единственной державы.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км. По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. Каждый год этот список пополняется, когда умирает кто-либо из японцев, переживших американские атомные бомбардировки. За прошедший год в список было добавлено почти 5 тыс. новых имен. Общее число жертв бомбардировки к настоящему времени превышает 350 тыс.

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