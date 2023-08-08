В Абхазии зажгли «Свечу памяти»

«Свечу памяти» зажгли в столице Абхазии Сухуме в память о 15-й годовщине грузинской агрессии в Южной Осетии. Траурная акция состоялась в 23:30, передает телеканал «Известия». Именно в это время начался обстрел мирного населения в 2008 году. Участники выложили из свечей надпись «08.08.08. Помним». В акции приняли участие жители Сухума, гости и представители власти и организаций.

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