Дональд Трамп намерен опубликовать данные по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп просит суд не запрещать ему публиковать данные по делу о штурме Капитолия. Ранее минюст США попросил судью запретить экс-президенту распространять сведения заседаний, передает телеканал «Известия». Ведомство полагает, что распространение информации может испугать свидетелей. В своей социальной сети Дональд Трамп заявил: приказ об ограничениях — посягательство на право и свободу слова. Экс-президента США обвиняют по четырем статьям.

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