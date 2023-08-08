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Дональд Трамп намерен опубликовать данные по делу о штурме Капитолия

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Экс-президент США Дональд Трамп просит суд не запрещать ему публиковать данные по делу о штурме Капитолия. Ранее минюст США попросил судью запретить экс-президенту распространять сведения заседаний, передает телеканал «Известия». Ведомство полагает, что распространение информации может испугать свидетелей. В своей социальной сети Дональд Трамп заявил: приказ об ограничениях — посягательство на право и свободу слова. Экс-президента США обвиняют по четырем статьям.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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