В воде плавающие: где в России купаться опасно для здоровья

Из-за плохого качества воды этим летом в России закрыли для купания 2,5% пляжей , сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре. Всего оборудованных мест для купания в стране, по данным ведомства, 1,7 тыс. Там, где вода не подходит для купания, должны устанавливать запрещающие знаки, указали в ведомстве. Но общественные организации выяснили, что это происходит далеко не всегда. В некоторых регионах проблемы с качеством воды повторяются из года в год, обратили внимание в «Народном фронте». Купание на закрытых или несанкционированных пляжах чревато заражением бактериальными, вирусными, паразитарными инфекциями, предостерегли врачи.

Пляжный надзор

Купальный сезон этим летом пришлось приостановить на 2,5% от всех пляжей, рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре. Всего, по данным ведомства, в стране функционирует около 1,7 тыс. оборудованных мест купания.

К началу сезона их должны были тщательно подготовить , напомнили в Роспотребнадзоре. Территорию следовало очистить и благоустроить, установить раздевалки и душевые, общественные туалеты, урны для сбора мусора. Именно специально оборудованные пляжи в ведомстве посоветовали выбирать для отдыха, потому что там, кроме прочего, регулярно проводятся лабораторные исследования воды и песка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Например, управление Роспотребнадзора по Москве к началу августа взяло 725 проб воды и 853 пробы песка, было выполнено 10 135 исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели.

— Когда качество воды водоема не соответствует гигиеническим нормативам, на таких пляжах устанавливаются знаки «Купание запрещено!» , — заверили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что каждый год закрывается приметно одно и то же количество пляжей. Эксперты «Народного фронта» проанализировали случаи закрытия городских пляжей в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических норм и пришли к выводу, что негативная тенденция сохраняется в некоторых регионах уже несколько лет.

В обход табличек

Так, в Свердловской области многолетняя проблема качества воды в водоемах сохраняется, несмотря на всю создающуюся инфраструктуру пляжных зон, рассказала руководитель проекта «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

В Нижнем Тагиле нарушения есть в 94% проб воды из наиболее популярных среди местных жителей мест для купания, а в 38% обнаружена кишечная палочка , добавила она.

Только в июне этого года, по данным экспертов «Народного фронта», из-за несоответствия воды санитарно-гигиеническим требованиям было запрещено купаться на некоторых пляжах Забайкальского края, Амурской области, Хабаровского края, Брянской области, в июле — на пляжах Ханты-Мансийского автономного округа, Воронежской области и Москвы.

— В ситуации, когда имеются многолетние запреты на купание в ряде регионов, возникают вопросы уже к органам власти, почему не обеспечивается должная чистота воды , — обратила внимание Ольга Позднякова.

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

«Известия» направили запрос в администрацию Свердловской области с просьбой объяснить, почему качество воды не улучшается.

Ольга Позднякова напомнила, что есть определенные санитарно-эпидемиологические требования к наполнению и содержанию пляжей.

— Владелец пляжа обязан проводить профилактику для соблюдения гигиенических нормативов качества воды. По микробиологическим показателям в местах отдыха пробу воды должны брать один раз в 10 календарных дней, по санитарно-химическим и паразитологическим показателям — один раз в месяц, — напомнила она.

Если есть угроза здоровью населения, то использование водных объектов ограничивается, приостанавливается или запрещается, подчеркнула эксперт.

Однако об опасностях купания на некоторых пляжах отдыхающие вообще могут не узнать, поскольку запрещающие таблички устанавливаются далеко не везде, показал мониторинг «Народного фронта».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В ряде случаев пляжи, благоустроенные для отдыха исключительно на берегу, в отсутствие запрещающих табличек о запрете купания буквально провоцируют отдыхающих идти в воду, несмотря на все риски, — отметила эксперт.

Аналогичную проблему зафиксировали и обеспокоенные родители в разных регионах, рассказала «Известиям» федеральный куратор «Совета матерей» Елена Данилевская. Только за июнь они получили 32 обращения о местах, опасных для купания из Саратовской области, Крыма, Татарстана, Москвы, Воронежской и Волгоградской областей, Краснодарского края. Это примерно четверть от всех сигналов, поступивших за месяц.

— Очень часто, даже если стоит табличка о запрете купания, дети всё равно находятся в воде. А те места, где купаться вроде бы можно, очень часто вообще не убирают, там повсюду мусор, разбитые бутылки, а где-то и вовсе торчит арматура, — пересказала она некоторые обращения.

Мутные воды

Наиболее опасным остается купание на несанкционированных пляжах, подчеркнули эксперты. Среди наиболее распространенных проблем, которые можно подхватить, окунаясь в таких местах, — острые кишечные инфекции, вызывающие воспаление пищеварительного тракта , сообщила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

— Бактерии и вирусы попадают в организм через рот вместе с каплями воды. В основном заражение происходит энтеро- и ротавирусными инфекциями, кишечной палочкой, сальмонеллезом и дизентерией, — пояснила она.

Неприятным последствием может стать амебиаз и лямблиоз.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Заражение амебиазом происходит при попадании в организм цист (временная форма существования ряда организмов. — «Известия») амебы. Это вызывает сильное воспаление слизистой оболочки кишечника, — напомнила Ольга Шуппо.

Цисты попадают в водоемы вместе с фекалиями, с немытых рук. Выживать в воде они могут от нескольких недель до нескольких месяцев. Заболеть можно, проглотив воду, в которой будет всего одна циста.

— В течение 1–3 недель после купания начинаются спазмы в животе, понос с кровью и слизью до 7–10 раз в сутки. Симптомы длятся 4–6 недель, потом самочувствие улучшается, и понос проходит. Но очень скоро симптомы возвращаются вновь, и это говорит о том, что амебиаз переходит в хроническую форму, — предостерегла врач.

Аналогично происходит заражение паразитарным заболеванием лямблиоз. Половина людей переносит болезнь без симптомов. Остальные в течение 1–2 недель после купания столкнутся со слабостью, тошнотой, спазмами в животе и поносом.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Она посоветовала выбирать для купания реки и озера с проточной водой.

— Даже если в них попадут вирусные частицы, скорее всего, их быстро унесет течением. В прудах и искусственных водоемах вода застаивается и риск заражения может быть выше. Причем чем больше людей в воде, тем выше риск заражения, — подчеркнула эксперт.

Если вода мутная, пенится, цветет, в ней много водорослей и плавают утки, то купаться в такой воде точно нельзя, заверила замначальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Любовь Чердакова.

Именно купание в необорудованных местах становится одной из наиболее частых причин гибели людей на водных объектах, отмечали ранее в МЧС. По данным ведомства, с начала июня на воде погибло более 770 человек.