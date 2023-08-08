Статус налогового резидента РФ в 2023 году — что он дает и как его подтвердить

Статус налогового резидента определяет принадлежность физического или юридического лица к налоговой системе того или иного государства. От него зависит размер уплачиваемого НДФЛ и возможность пользоваться различными льготами. О том, как получить статус налогового резидента России и что он дает, читайте в материале «Известий».

Как получить статус налогового резидента РФ в 2023 году

Статус налогового резидента России автоматически получает физическое лицо, которое находилось на территории страны 183 дня или более в течение 12 месяцев, идущих подряд. Это касается не только граждан РФ, но и иностранцев, а также лиц без гражданства. При этом не обязательно, чтобы год совпадал с календарным: стать резидентом можно, например, проведя на территории страны необходимое количество дней с июня 2022 года по июнь 2023 года.

Юридические лица признаются налоговыми резидентами в трех случаях:

они зарегистрированы на территории России;

головной офис находится в РФ, и основные решения принимаются оттуда;

статус налогового резидента присвоен в соответствии с международным договором.

Подтвердить свой статус юридическое лицо может, обратившись в межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы (ФНС).

Статус налогового резидента РФ в 2023 году — что дает

Основное отличие между резидентом и нерезидентом заключается в размере налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для резидентов ставка по нему составляет 13%, для нерезидентов — 30%.

Это относится к любым источникам дохода: зарплате по трудовому договору и договору гражданско-правового характера (ГПХ), продаже квартиры, срок владения которой составляет менее пяти лет, выигрыша в лотерею, сдачи недвижимости в аренду и т.д. При этом наличие или отсутствие резидентства не влияет на размер имущественного, земельного и транспортного налогов.

Налоговые резиденты РФ обязаны платить НДФЛ со всех доходов, полученных в стране и за рубежом. Нерезиденты уплачивают налоги только с дохода, полученного в России. Они также могут не сообщать налоговой службе об открытии счета в иностранном банке.

Кроме того, у налоговых резидентов есть право на получение налогового вычета, то есть возврата части уплаченного НДФЛ. Возврат средств можно оформить с покупки квартиры, зачислений на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), лечения и обучения. Нерезиденты на эту льготу рассчитывать не могут.

Статус налогового резидента РФ в 2023 году — как считать дни

Налоговое резидентство считается за любые 12 месяцев, идущие подряд. При этом не обязательно безвыездно оставаться в России. Можно покидать страну, главное, чтобы по итогам года общий срок отсутствия не превышал 183 дня. Дни отбытия и прибытия учитываются как нахождение на территории РФ.

Есть две категории граждан, которые не теряют статус резидента, даже если находятся в другом государстве дольше установленного лимита. Это военные, проходящие службу за рубежом, и чиновники в иностранных командировках.

Также не считаются отсутствием краткосрочные (менее шести месяцев) лечение и обучение в другой стране. В таком случае, чтобы сохранить статус резидента, потребуются подтверждающие документы: договор с учебным заведением или медицинская виза. Однако цель поездки должна быть указана соответствующая. Например, если человек поехал отдыхать и решил задержаться, чтобы поправить здоровье, он может потерять статус резидента, так как официальная причина пересечения границы не связана с лечением.

Статус налогового резидента РФ для ИП и самозанятых в 2023 году

Наличие или отсутствие налогового резидентства России не влияет на ставку НДФЛ для индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых — они будут платить те же 4–6%. Для российских компаний также нет ограничений по работе с ИП и самозанятыми нерезидентами. Однако работодателю всё же придется получить разрешение на наем и поставить таких сотрудников на миграционный учет.

В попытке сэкономить на налогах некоторые руководители расторгают трудовые договоры с работниками, уехавшими за границу, и перезаключают его с ними в качестве самозанятого. Однако следует помнить, что это противоречит российскому законодательству. Согласно Трудовому кодексу, повторно принять на работу сотрудника, перешедшего на самозанятость, разрешается только через два года после его увольнения.

Как подтвердить статус налогового резидента РФ в 2023 году

Единственный способ подтвердить статус налогового резидента России — обратиться за справкой в ФНС. Сделать это можно в территориальном подразделении налоговой, по почте или через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

К заявлению потребуется приложить документы, подтверждающие нахождение в стране более 183 дней за последние 12 месяцев. Это могут быть загранпаспорт с отметками о пересечении границ, билеты и посадочные талоны, медицинские документы, оплаченные счета за коммунальные услуги, табель учета рабочего времени и т.д.

Срок рассмотрения обращения составит до 10 дней, если составлять его онлайн и до 20 дней во всех остальных случаях.

Как вернуть статус налогового резидента РФ в 2023 году

Налоговое резидентство в России всегда можно восстановить. Для этого достаточно провести в стране 183 дня и более в течение 12 месяцев. Если нужно подтвердить возвращение статуса, следует обратиться в ФНС за соответствующей справкой.

Ранее «Известия» рассказали, в каких случаях накладывается запрет на выезд за границу и как его снять.