Давай на сбор: бизнес просит освободить резидентов ОЭЗ от налога на сверхприбыль

Торгово-промышленная палата предложила освободить резидентов особых экономических зон от windfall tax — налога на сверхприбыль . Это следует из заключения бизнес-объединения ко второму чтению законопроекта (есть у «Известий»). Речь идет только о тех компаниях, которые в 2018 и 2019 годах осуществляли капитальные вложения и чьи проекты вышли менее чем на 50% планируемой производственной мощности . Законопроект, принятый в первом чтении в конце июня, отбирает у компаний стимул делать инвестиции, полагают эксперты. Если же исключения примут, это сподвигнет их вкладываться в собственное развитие.

Сверхприбыльное дело

В законопроекте «сверхприбыль» определяется как превышение средней арифметической величины дохода за 2021–2022 годы над тем же показателем за 2018–2019. В то же время документ не предполагает исключения для налогоплательщиков, которые за 2018-й и 2019-й делали капитальные вложения, но не вели при этом заметной коммерческой деятельности и фактически не имели существенной прибыли , объяснил «Известиям» президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

— Согласно закону, доходы, полученные такими компаниями в 2021–2022 годах, приравниваются к сверхприбыли, тогда как фактически они были получены не за счет выгодной конъюнктуры рынка , а по причине завершения инвестиционного цикла и выхода проекта на плановую мощность, — рассказал эксперт.

В связи с этим ТПП предлагает вывести из-под windfall tax резидентов особых экономических зон (ОЭЗ), которые в 2018-м и 2019-м осуществляли капитальные вложения и чьи проекты вышли менее чем на 50% планируемой производственной мощности . Письмо с заключением ко второму чтению законопроекта палата направила на имя главы комитета Госдумы (ГД) по бюджету и налогам Андрея Макарова (документ есть у «Известий»).

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Справка «Известий» Особая экономическая зона (ОЭЗ) — это территория, на которой для бизнеса действуют льготные режимы и особые таможенные правила. Компаниям в ОЭЗ доступны пониженные налоги, кредиты по минимальной ставке, выгодная стоимость аренды и выкупа земли. По закону ее резиденты не могут иметь филиалы и представительства за пределами территории. ОЭЗ нужны, чтобы привлекать иностранных инвесторов и удерживать деньги внутри страны. Всего в РФ действует 50 таких зон. Например, такие зоны есть в Дубне и Липецке. На сайте Минэка говорится, что в ОЭЗ зарегистрировано 1019 организаций.

Кроме того, в своем письме ТПП предлагает исключить из расчета платежа суммы капитальных вложений даже тех компаний, которые не выступают резидентами ОЭЗ. В документе отмечается: из расчета сверхприбыли за 2021–2022 годы нужно убрать сумму инвестиций в основные средства, направленных на будущие периоды.

« Непринятие во внимание этого факта при расчете налоговой базы может привести к отказу со стороны компаний от инвестиционных вложений в будущем. В результате бизнес может столкнуться с рядом проблем , связанных с устареванием оборудования и технологий, сложностями для повышения заработной платы, снижением качества продукции и уровня обслуживания клиентов. Это в конечном итоге может стать причиной снижения прибыли и потери конкурентоспособности на рынке », — говорится в письме делового объединения.

На проблему определения налоговой базы для расчета windfall tax также обратила внимание «Деловая Россия» , следует из ее письма замминистру финансов Алексею Сазанову по поводу законопроекта. Документ есть у «Известий», его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству. Сейчас под сбор попадают компании, которые в 2018–2019 годах более интенсивно расходовали, чем в 2021–2022-м. А также те, которые ранее осуществили капитальные вложения, и у них выросли производственные показатели. В обоих случаях организации будут вынуждены уплатить дополнительный налог от нормальной, а не сверхприбыли, отмечается в документе.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

«Известия» направили запрос в Минфин.

Законопроект о налоге на сверхприбыль Госдума приняла в первом чтении 28 июня . В соответствии с документом ставка сбора составит 10% от объема превышения доходов за 2021–2022 годы над показателем предыдущих двух лет. При этом сумму платежа можно снизить вдвое через налоговый вычет, если внести деньги до конца ноября этого года.

Сборный случай

Полное освобождение от сборов резидентов ОЭЗ способно придать дополнительный импульс их развитию и улучшить инвестклимат в РФ , считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Однако, по его словам, это может привести к снижению доходов и без того дефицитного бюджета. В целом предложение ТПП для бизнеса выгодно, и, кроме того, его принятие может увеличить объем вложений в российскую экономику, считает эксперт. Это особенно актуально в условиях ее структурной трансформации .

— В вопросе windfall taх справедливее было бы учитывать инвестиционный цикл, но это кардинально усложнило бы администрирование . Сегодня кабмин решил освободить от разового сбора только прибыль, полученную в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Резонно было бы сделать исключение и для резидентов ОЭЗ, которые делали вложения, — уверен член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В случае принятия поправок от ТПП вряд ли число резидентов ОЭЗ существенно вырастет , отметил управляющий партнер Tax & Legal Management Василий Ваюкин. Каждая такая зона устанавливает свои требования к зарегистрированным там компаниям, и решение о локации в ОЭЗ принимается по иным экономическим мотивам, нежели желание избежать windfall tax.

При этом вряд ли освобождение резидентов ОЭЗ от налога способно оказать существенное влияние на изменение суммы в 300 млрд , которую рассчитывает собрать Минфин, подчеркнул Василий Ваюкин. Однако не исключено, что по итогу объем сбора может заметно отличаться от прогноза, добавил Владимир Чернов.