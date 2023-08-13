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Ни datа ни взять: эксперты заявили о нехватке дата-специалистов

Рынок продолжает набирать обороты, поэтому ситуация будет становиться всё сложнее
Фото: Getty Images/PeopleImages
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Последнее исследование компании К2Тех показало, что 71% предприятий готовы перейти на российские системы хранения данных на замену западным. По словам экспертов, объем обрабатываемой и хранимой информации настолько быстро и значительно увеличивается, что рынок труда просто не поспевает за ним.
Возможно ли эффективно внедрять решения и растить новое поколение талантливых data-специалистов — разбирались «Известия».

Нужда в data-решениях

Из-за некачественных данных в среднем компании теряют около $13 млн ежегодно, подсчитали в консалтинговой компании Gartner. По инфорции ряда российских предприятий, спрос на разработку и внедрение хранилищ данных за год вырос в два раза.

Интерес к проблемам вокруг систем данных и к data-инженерам — тенденция последних 2–3 лет, организации начинают управлять данными системно, объясняют в eCommerce-агентстве Aero. К этому добавился тренд на импортозамещение: после ухода международных вендоров, запросы отечественных организаций сместились от классического внедрения готовых зарубежных продуктов к поиску российских вендоров и обеспечению бесшовной миграции. Играют роль и возможные санкции за использование зарубежного ПО без лицензии.

— К сожалению, компании не всегда могут отказаться от зарубежных разработок и вынуждены платить штрафы, что не идет на пользу российской экономике, — замечает Chief Data Officer в компании Aero Вячеслав Жуков. — Выход из ситуации — либо с нуля разрабатывать собственные технологии внутри компании, либо обращаться к подрядчикам для адаптации процессов работы с данными с помощью отечественных решений.

Специалист за работой
Фото: Getty Images/Monty Rakusen

Очевидно, что потребность рынка в data-решениях закономерно привела к увеличению спроса на специалистов в этой сфере. В настоящее время, по утверждениям Жукова, лишь один из семи кандидатов на позицию data-специалиста обладает в России нужными навыками. Стоит прибавить сюда и запросы крупных компаний на создание инхаус-команд для разработки собственных технологий, а также на консалтинговые услуги по сбору и хранению данных при формировании бизнес-стратегии на 2024 год.

— При росте спроса мы видим тревожащий бизнес кадровый голод, — сетует специалист из Aero. — Даже при наличии финансирования data-проекты запускаются в несколько раз медленнее, чем планировалось, именно из-за отсутствия достаточного числа специалистов. Спрос на аналитиков подтверждает нехватку человеческих ресурсов — в июне 2023-го он увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом.

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По прогнозу экспертов Aero, рынок больших данных в России продолжает набирать обороты, поэтому ситуация будет становиться всё сложнее. Специалисты, в свою очередь, адекватно отвечают на растущие потребности бизнеса и государственных компаний: зарплатные ожидания, по ощущениям экспертов, уже выросли в полтора раза, а разброс желаемого дохода среди кандидатов с одинаковыми компетенциями составляет около 100 тыс. рублей. У ряда экспертов есть опасения, что рынок data-специалистов превращается в такой же «красный океан», как годом ранее рынок продактов. Это создает дополнительные риски для долгосрочных проектов, связанных с big data — рост зарплат приводит к выходу за рамки бюджета.

Деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Решением может стать стимулирование целевого обучения за счет государства и крупных компаний и увеличение числа долгосрочных контрактов, повышение привлекательности работы с сфере аналитики данных и поддержка ВУЗов, которые таких специалистов выращивают, — допускает Вячеслав Жуков. — В среднесрочной перспективе это частично стабилизирует рынок. В долгосрочной решение еще предстоит найти, но, вероятно, мы будем наблюдать стабилизацию рынка за счет переквалификации кадров из других IТ-направлений.

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По разным исследованиям, даже при пессимистичном сценарии объем рынка big data в России к 2024 году вырастет с 45 млрд до 65 млрд рублей, а при хорошем развитии событий — до 230 млрд. За четыре года число вакансий в области аналитики данных увеличилось почти в 10 раз (по данным НН и Mail.ru Group). Спрос на аналитиков в июне 2023 года увеличился вдвое (+108%) по сравнению с июнем 2022 года (по оценкам «Авито Работа»).

— Специалистов по работе с данными на российском рынке сейчас действительно не хватает, — подчеркивает эксперт департамента аналитических решений ГК «Корус Консалтинг» Светлана Вронская. — В первую очередь, речь идет об опытных экспертах среднего и высшего уровня (middle/senior).

Клавиатура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По ее мнению, решить проблему дефицита кадров можно, увеличивая количество специализированных курсов для овладения навыками работы с данными среди студентов и школьников. Это позволит привлечь к специальностям, связанными с данными, больше людей.

— Параллельно нужна активность среди самих компаний, которые ищут специалистов, — уточняет собеседница. — Например, мы регулярно проводим стажировки для студентов из смежных профессий, где обучаем будущих коллег важным аспектам работы с данными.

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В Минцифры ситуацию не прокомментировали. Однако, по данным «Известий», накануне совместно с Минпромторгом обсуждался в числе прочих инициатив запрет параллельного импорта из «недружественных» стран СХД (систем хранения данных или серверов хранения данных).

Острые вопросы

Дефицит высококвалифицированных специалистов есть не только в РФ, но и на мировом рынке, признают эксперты. Однако существующий процесс подготовки новых сотрудников не обеспечивает достаточный приток кадров, и особенно это заметно именно при работе с российскими решениями, полагает технический директор «Ростелеком-ЦОД» Алексей Забродин.

— Это крайне актуальная проблема, но решить ее «здесь и сейчас», к сожалению, не получится, — рассуждает спикер. — Нужно внедрять и распространять практику наставничества, при которой начинающие сотрудники будут на практике получать необходимый опыт под контролем опытных экспертов.

На взгляд эксперта, это один их важнейших начальных шагов для решения проблемы дефицита кадров, который позволит справиться с проблемой в короткие сроки.

Наставник и молодой работник
Фото: Getty Images/Erik Isakson

По оценкам Алексея Забродина, на российском рынке сейчас наблюдается острый дефицит решений для хранения данных. Не хватает надежных решений высокого уровня, которые справлялись бы с высокой нагрузкой и сложными задачами.

— Увы, но полноценно заменить функционал зарубежных программ у нас пока не получается, — отмечает он. — В этом сегменте сейчас много молодых и развивающихся решений, и для работы с ними специалистам необходимо осваивать и учитывать нюансы и особенности таких систем.

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Вместе с тем, директор управления развития платформы больших данных «Ростелекома» Андрей Телюков убежден, что сфера данных стала важной составляющей бизнеса уже давно. А уход западных вендоров заставил компании смотреть в сторону решений с открытым кодом для работы с данными. Это в свою очередь генерирует больший запрос на инженеров данных, аналитиков и разработчиков решений по работе с данными.

IT-специалист
Фото: Getty Images/MTStock Studio

В настоящее время, по оценкам VK Cloud x Arenadat, уже 12% российских компаний испытывают трудности из-за неготовности IТ-инфраструктуры к big data-проектам. При этом в России облачные решения для работы с такими задачами уже используют 46% компаний, а 29% планируют начать работать с облаками в ближайшее время. Опрос компаний, проведенный Aero показал, что в 2024 году ценность данных для бизнеса увеличится на 90%. Между тем, согласно опросу Harvard Business Review, 72% участников рынка сообщают, что им еще предстоит сформировать культуру данных, а 53% заявляют, что еще не рассматривают данные как бизнес-актив.

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