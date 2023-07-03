Счастье в уме: как новые технологии меняют рынок труда

В России зафиксирован минимальный уровень безработицы, а работодатели готовы обеспечивать наилучшие условия для квалифицированных специалистов, которые сейчас в дефиците. Но футурологи продолжают предупреждать о драматических изменениях на рынке труда. Из-за развития технологий, в том числе искусственного интеллекта, уверяют они, уже в обозримом будущем произойдёт большое высвобождение работников, а многие профессии вообще исчезнут. Так ли это и у кого есть шанс занять стабильное место в изменившихся условиях?

Борьба интеллектов

В последнее время обострились дискуссии по поводу того, что многие профессии могут вскоре исчезнуть. «Виновником» стал ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI. С момента запуска в конце ноября прошлого года весь мир практически сошёл с ума, тестируя возможности этого детища высоких технологий из области генеративных нейросетей.

Возможности и правда впечатляющие — от создания текстов до создания образов. Именно поэтому возобновились разговоры о том, что GPT вскоре оставит без работы секретарей, референтов, журналистов, пиарщиков, копирайтеров, художников, не говоря о работниках кол-центров. Действительно ли это так или всё-таки у носителей естественного интеллекта есть возможность побороться за место на рынке труда?

Прежде всего с широким внедрением таких технологий будет вымываться монотонный умственный труд, заметил в своём выступлении на сессии о будущем рынка труда в рамках Tinkoff Media Dome научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. По его прогнозу, уйдёт целый ряд профессий, которые как раз связаны с монотонностью.

В качестве примера он привёл профессию корпоративного юриста. По мнению эксперта, GPT достаточно найти четыре-пять типичных контрактов и выстроить остальные по аналогии. И чат с искусственным интеллектом это элементарно сделает, подчеркнул Ярослав Кузьминов. Он также предположил, что уйдёт работа базовых технологов, экономистов.

— То есть следующая группа профессий, которая не представляет чисто умственный монотонный труд, а труд связан с регулярными операциями, — сказал он.

С ним согласен ректор МФТИ, бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов, который также считает, что технологии являются ответом на текущий запрос общества на автоматизацию рутинного интеллектуального труда. Он напомнил, как развивалась классическая робототехника в 50–60 годы прошлого века:

— Тогда возник запрос на освобождение человека от рутинных физических операций, и появилась робототехника. Наука за счёт новых материалов, развития IT смогла обеспечить, по сути, безлюдные производственные линии. Сегодня мы имеем массу безлюдных производств, которые позволили сотни тысяч, может быть, миллионы людей освободить от рутинного физического труда.

В XXI веке опережающими темпами растёт сфера услуг, а в ней главным является коллективный интеллектуальный труд, поэтому возник запрос на его автоматизацию.

В зоне уязвимости

Развитие технологий и диджитализация всех сфер неизбежно ведут за собой изменения на рынке труда. Главным образом трансформируются профессии, связанные с рутинными задачами и однообразными действиями, подтверждает и управляющий директор платформы «Авито Работа» Артём Кумпель.

К уязвимым профессиям сейчас можно отнести переводчиков, отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. Она также добавила, что в большей степени уязвимы специалисты начального и среднего уровней.

— Согласно опросу HeadHunter, о замене своей профессии больше всего переживают работники в области маркетинга, рекламы и PR (43%), финансов и бухгалтерии (40%), административного персонала (40%), продаж (38%) и тренингов (33%). Меньше всех тревожатся представители таких областей, как стратегия, инвестиции, консалтинг (22%), производство, сервисное обслуживание (25%), юриспруденция (26%), IT (26%) и транспорт (31%), — поделилась эксперт.

При этом редко когда появление инноваций сопровождалось резким высвобождением значимого числа специалистов, отметила она. На трансформацию профессионального ландшафта потребуется 5–10 лет, а за этот срок произойдёт гармонизация обучения и рынка труда.

Неизменно требуются

Однако, подчеркнула Мария Игнатова, технологии и создают рабочие места.

Инновации также стимулируют повышение производительности труда, подчеркнул Артём Кумпель. По предварительным оценкам, нейросети приведут к её росту до 50%.

— В целом же в ближайшем будущем будут особенно востребованы специалисты, владеющие знаниями на стыке нескольких профессий и сфер, особенно в цифровой области. Например, между медициной и робототехникой или агрономией и IT-технологиями. Помимо информационных в тренде будут профессии, связанные с биотехнологиями или «зелёной» экономикой, — рассказал эксперт «Авито Работы».

Потребность на рынке труда будет не только в определённых профессиях, но и в складе личности, а также навыках, уверены эксперты. Востребованными останутся творческие люди, уверен Ярослав Кузьминов. По его мнению, искусственный интеллект поможет справиться с большим объёмом информации, но при этом всё равно задание на поиск и обработку этой информации будет исходить от человека. И эффективность будет выше, если запрос сформирован максимально правильно.

Среди персональных навыков, которые помогут оставаться востребованными в будущем, — умение быстро обучаться, гибкость и адаптивность, считает заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Кроме того, стоит обратить внимание на развитие эмоционального интеллекта, креативности и критического мышления. Эксперт добавил: пригодится и умение работать в команде, решать комплексные проблемы и принимать стратегические решения.