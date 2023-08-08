Зону отдыха обустроят над станцией метро «Аэропорт Внуково»

Территорию над станцией метро «Аэропорт Внуково» участка Солнцевской линии метро благоустроят. Об этом заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил во вторник, 8 августа.

Общая площадь благоустройства с мощением гранитной плиткой составит около 8 тыс. кв. м. На участке также восстановят 432 м проезжей части, сообщает телеканал «360».

Проектом предусмотрено гранитное мощение, устройство клумб, а также установка скамеек и урн, сообщается на сайте aif.ru.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что подземный вестибюль станции «Аэропорт Внуково» соединен с существующим переходом, он позволяет пассажирам попасть из метро в терминал аэропорта, не выходя на поверхность, передает RT.

Ранее, 6 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мобильная связь в Московском метрополитене постоянно развивается, скорость мобильного интернета с 2011 года выросла более чем в 40 раз благодаря обновлению инфраструктуры.