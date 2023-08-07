Собянин рассказал о развитии стабильной связи в метро Москвы

Мобильная связь в Московском метрополитене постоянно развивается, скорость мобильного интернета с 2011 года выросла более чем в 40 раз благодаря обновлению инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, порядка 8 млн человек пользуются столичной подземкой ежедневно. Власти для удобства пассажиров постоянно развивают в метро мобильную связь, а также сеть бесплатного интернета и полезные сервисы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Собянин уточнил, что строящиеся станции начинают оснащать необходимым оборудованием за полгода до запуска движения, уточняет «Москва 24». Так, по словам мэра, на БКЛ качество связи является одним из лучших в мире, отмечает телеканал «360».

Пассажиры могут использовать бесплатный интернет, во всех вагонах подземки, на МЦД и МЦК работает беспроводная сеть MT_FREE, пишет НСН.

Чиновник напомнил, что приложение «Метро Москвы» поможет быстрее сориентироваться и выстроить любой маршрут. Кроме того, с его помощью можно, в частности, покупать билеты на все виды городского транспорта, автобусы дальнего следования, отмечает сайт aif.ru.

4 августа стало известно, что в Москве завершается строительство первой станции метро, соединяющей город и аэропорт, — «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии. По словам специалистов, осталось протестировать инженерные системы и проверить качество отделки, отмечает телеканал «Звезда».

1 августа Сергей Собянин сообщил, что осенью планируется открытие нескольких новых станций метро. Речь идет о станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии. Также осенью планируется открытие нового участка салатовой ветки со станциями «Яхромская» и «Физтех», пишет RT.