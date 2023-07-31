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Собянин рассказал о скором открытии нового участка Солнцевской линии метро
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Собянин рассказал о скором открытии нового участка Солнцевской линии метро

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Строительство станций «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино» Солнцевской линии столичного метрополитена будет завершено в ближайшие месяцы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в понедельник, 31 июля, в ходе осмотра станции «Пыхтино».

Он отметил, что специалисты уже приступили к монтажным и отделочным работам. По его словам, будет создан один из самых длинных радиусов метрополитена, который составит около 30 км.

«Я надеюсь, что в ближайшие месяцы эта станция («Пыхтино». — Ред.) будет запущена и станция «Внуково», — приводятся слова мэра на сайте aif.ru.

Собянин заявил, что благодаря продлению линии будет улучшено транспортное обслуживание порядка 350 тыс. граждан, пишет Life.Ru.

В свою очередь гендиректор подрядной организации ООО «ИБТ» Сергей Воробьев отметил, что готовность станции «Пыхтино» составляет более 90%.

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26 июля сообщалось, что из-за проведения плановых работ на железной дороге 1 и 2 июля не будет движения поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Внуково и обратно. При этом уже 3 июля поезда будут курсировать по стандартному расписанию каждый час.

Ранее, 19 июля, руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в рамках второго этапа строительства технологической части ТПУ «Озерная» готовятся к вводу в эксплуатацию отстойно-разворотная площадка (ОРП) и здание конечной станции. Готовность объекта составляет 99%, пишет РИАМО.

Для обеспечения удобной пересадки пассажиров между различными видами транспорта — метро, городской общественный транспорт — на станции метро «Озерная» Калининско-Солнцевской линии будет создан транспортно-пересадочный узел «Озерная».

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