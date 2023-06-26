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«Аэроэкспресс» отменил поезда в аэропорт Внуково 1 и 2 июля

«Аэроэкспресс» отменил поезда во Внуково и обратно 1 и 2 июля из-за работ на железной дороге
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Из-за проведения плановых работ на железной дороге 1 и 2 июля не будет движения поездов «Аэроэкспресса» в аэропорт Внуково и обратно, сообщила компания в своем Telegram-канале 26 июня.

«Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмен поездов «Аэроэкспресс», можно воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт», — уточнили там.

При этом уже 3 июля поезда будут курсировать по стандартному расписанию каждый час.

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Ранее, 16 июня, глава холдинга «Российские железные дороги» Олег Белозеров заявил, что в РЖД готовы построить подвижной состав для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. По его мнению, в настоящее время нужно реализовывать подобные проекты, так как они «хорошо укладываются в финансовую модель». В свою очередь основной акционер «Северстали» и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов сообщил о потенциальном интересе к инвестициям в строительство этой ВСМ, добавив, что компания готова заняться реализацией проекта.

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