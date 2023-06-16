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В РЖД заявили о готовности построить подвижной состав для ВСМ Москва – Петербург

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В РЖД готовы построить подвижной состав для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил глава холдинга «Российские железные дороги» Олег Белозеров 16 июня.

В ходе традиционного завтрака «Сбера» в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) Белозеров высказался за реализацию данного проекта.

«Долго говорим, долго запрягаем, пока не поехали. <...> Модель крайне интересная, все заинтересованы в том, чтобы сейчас ВСМ была», — отметил он.

Вместе с тем основной акционер «Северстали» и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов заявил о потенциальном интересе к инвестициям в строительство этой ВСМ. По его словам, компания готова заняться реализацией проекта.

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14 июня РЖД в рамках ПМЭФ рассказала о новом спальном вагоне (СВ) для российских поездов дальнего следования. Отмечается, что в нем будут увеличенные по ширине верхние спальные полки, откидные сиденья, индивидуальные сейфы, столик со встроенной раковиной, а также экраны мультимедийной системы. До конца года ФПК (дочерняя компания РЖД) планирует получить около 30 таких вагонов

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. 16 июня на пленарном заседании выступит президент России Владимир Путин.

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