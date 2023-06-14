ФПК объявила о презентации нового вагона СВ для российских поездов

Новый вагон СВ для российских поездов дальнего следования представят в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ–2023 ), о чем сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД) в среду, 14 июня.

«В проекте предлагается использовать новую планировку интерьера с иной компоновкой мест — вертикальной, при которой полки в СВ располагаются друг над другом (сейчас полки находятся друг напротив друга. — Ред.). Также реализована концепция «смежного» купе, в котором два соседних отсека объединены между собой дверью», — рассказали в ФПК «РИА Новости».

В новом вагоне будут увеличенные по ширине верхние спальные полки, откидные сиденья, индивидуальные сейфы, столик со встроенной раковиной, лестница на вторую полку с удлиненным поручнем и экраны мультимедийной системы.

Компания уточнила, что изменится только интерьер вагонов СВ, строительство полностью нового вагона не предполагается. До конца года ФПК планирует получить около 30 таких вагонов. Они будут включены в составы некоторых поездов на замену устаревшим вагонам.

В марте РЖД рассказал, что ожидает поставку полностью российского электропоезда во второй половине 2023 года, а поставку двухсистемных поездов — к 2025 году. В 2023 году холдинг собирается закупить 550 новых пассажирских вагонов локомотивной тяги и 220 вагонов моторвагонного подвижного состава.