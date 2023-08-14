Рассчитать по росту: россиян с доходом от 100 тыс. стало на треть больше

Доля населения России со среднемесячными доходами выше 100 тыс. рублей составила по итогам 2022 года 7,4%, или 10,9 млн человек. По сравнению с 2021-м она увеличилась на треть, или на 2,5 млн, подсчитала FinExpertiza по просьбе «Известий». Тенденция объясняется дефицитом кадров и борьбой за квалифицированный персонал через повышение зарплат, а также — высокими выплатами военным. При этом инфляция «съедает» часть денежной прибавки. Кого именно коснулся рост доходов и чего ждать дальше — разбирались «Известия».

Доходный рост

Доля россиян, которые имеют номинальные доходы (зарплата, соцвыплаты, дивиденды, полученные проценты по депозитам) свыше 100 тыс. рублей в месяц, растет из года в год. Если в 2021 году таких было 8,4 млн, то в 2022-м — уже 10,9, подсчитала FinExpertiza на основе данных Росстата. За этот период показатель увеличился на 30,6%. Таким образом, в прошлом году каждый тринадцатый россиянин получал более 100 тыс. в месяц.

Однако важно учитывать инфляцию, отмечают эксперты. С поправкой на рост потребительских цен доля населения, чьи доходы по покупательной способности соответствуют 100 тыс. рублей и более в ценах 2022 года, за последние годы менялась слабо, сказано в исследовании.

Так, в 2014 году на старте валютного кризиса доля россиян с заработком, превышающим сегодняшние 100 тыс. рублей (на тот момент эта сумма была эквивалентна примерно 60 тыс.), составляла более 8%. То есть была выше сегодняшних 7,4%, пояснили аналитики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В 2022 году благодаря повышенной индексации социальных выплат и росту зарплат всё большая доля населения начала переходить из малообеспеченных групп в группы со средними и более высокими доходами, — отметили они.

Поскольку россияне с доходами более 100 тыс. рублей — это преимущественно работающие квалифицированные специалисты, численность этой группы в 2022 году увеличилась особенно заметно по сравнению с другими группами по заработку. Такая динамика объясняется ростом зарплат, сказано в исследовании.

Так, если число россиян с доходами выше среднероссийских 45 тыс. рублей и до 60 тыс. выросло на 16,1% в прошлом году, то число «стотысячников» увеличилось более стремительно — на 30,6%, пояснили аналитики. Ранее «Известия» сообщали, что число россиян с доходами выше среднего выросло почти на 10 млн в 2022-м. Теперь больше 45 тыс. рублей в месяц зарабатывает 53 млн человек, или 36% населения.

«Известия» направили запрос в Минтруд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В дефиците

Тенденция частично может объясняться дефицитом квалифицированной рабочей силы в российской экономике, считает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов.

— В то время как возможностей для работы много, сотрудников с соответствующей квалификацией нелегко найти. Это заставляет работодателей занимать конкурентную позицию, бороться за узких специалистов, в том числе предлагая более высокую заработную плату, — заявил Эван Голованов.

Также, по его словам, среднему росту доходов по стране способствует увеличение зарплат в военном секторе. Например, в октябре 2022-го президент Владимир Путин объявил, что выплаты мобилизованным должны быть не менее 195 тыс. рублей.

С одной стороны, увеличение платежеспособности граждан вносит положительный вклад в экономику. Но с другой — рост доходов коррелирует с увеличением покупательской активности, что приводит к разгону цен на товары и услуги, добавил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, положительно на ситуацию с доходами населения повлияло двойное повышение МРОТ. В сумме для трудоспособного населения индексация составила немногим меньше 20%, что существенно выше фактических показателей инфляции в 11,9%, напомнила заместитель руководителя направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец.

В среднесрочной перспективе влияние этого фактора сохранится на фоне планируемого изменения методологии расчета МРОТ и пересмотра коэффициентов в сторону повышения до 48% от медианной зарплаты, считает она.

Справка «Известий» С 2021 года МРОТ стал рассчитываться как 42% медианной зарплаты в стране, а до этого определялся в привязке к потребительской корзине. На 2023–2024 годы власти из-за подскочившей инфляции временно отступили от нового порядка, введя правило повышения МРОТ на темп роста прожиточного минимума плюс 3 п. п. Однако Минтруд уже предложил вернуться к привязке к медианной зарплате. При этом с 2025 года ведомство хочет рассчитывать показатель как не менее 48% от нее.

Кроме того, сжатие рынка высококвалифицированной рабочей силы наряду со старением населения и снижением доли молодежи в возрасте до 30 лет вынуждают работодателей пересматривать условия труда в сторону их улучшения, отметила Елена Хейфец.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сама по себе величина номинального дохода не может служить показателем благосостояния, уверена доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Ее необходимо соотнести с существующими ценами на товары, поэтому рост номинальных доходов далеко не всегда означает увеличение реальных, пояснила она.

С начала года в стране было привлечено на контрактную службу более 23 тыс. граждан, говорил в начале августа замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Их доход благодаря выплатам от государства вырос в несколько раз, назвала еще одну причину Ольга Лебединская. К тому же постепенно выходят из серой зоны самозанятые, подытожила она.

Реальные располагаемые доходы россиян (с поправкой на инфляцию за вычетом обязательных платежей) во II квартале 2023 года увеличились на 5,3% к аналогичному периоду 2022-го, сообщил ранее Росстат. Это максимальный рост с III квартала 2021 года. Реальные доходы (без вычета обязательных платежей) во II квартале поднялись на 5% в годовом выражении на фоне максимального за 15 лет роста реальных зарплат — на 13,3%.