Лондон ввел санкции против граждан семи стран за якобы помощь России

Британское правительство 8 августа расширило санкционный список, добавив туда физических и юридических лиц 7 стран из-за возможной поддержки оборонной промышленности России. Среди них Иран, Словакия, Швейцария, Беларусь, ОАЭ, Россия и Турция. Об этом свидетельствуют данные на сайте правительства.

«Министр иностранных дел объявляет о 25 новых санкциях. Сюда также входят физические и юридические лица в Турции, Дубае, Словакии и Швейцарии», — говорится в сообщении.

Под санкции Великобритании попала иранская компания Paravar Pars, ключевой производитель БПЛА, и семь ее руководителей.

Кроме того, Соединенное Королевство расширило санкционный список и в сторону Беларуси. Под ограничениями оказалось белорусское предприятие «Гомельский радиозавод», которое, по мнению Британии, занимается ремонтом российской военной техники.

Санкции коснулись и организации из Турции и ОАЭ — за экспорт микроэлектроники в Россию и за поставки дронов и запчастей.

В запретный список также попали и физические лица. Так, среди них граждане Словакии и Швейцарии.

«Сегодняшние знаковые санкции приведут к дальнейшему сокращению российского арсенала и закроют сеть в цепочках поставок, поддерживающих оборонную промышленность РФ», — заявили в ведомстве.

Ранее, 8 августа, заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов рассказал, что когда санкции принимаются в большом количестве, они перестают играть хоть какую-то роль. По его словам, существуют научно-исследовательские работы, которые показывают за всю историю санкционных политик, что санкции никогда практически не достигали своего результата.

23 июня Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций.

15 июня депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани рассказал «Известиям», что введенные западными государствами ограничения в отношении РФ не оказали серьезного влияния на российскую экономику.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.