Лондон ввел санкции против граждан семи стран за якобы помощь России
Британское правительство 8 августа расширило санкционный список, добавив туда физических и юридических лиц 7 стран из-за возможной поддержки оборонной промышленности России. Среди них Иран, Словакия, Швейцария, Беларусь, ОАЭ, Россия и Турция. Об этом свидетельствуют данные на сайте правительства.
«Министр иностранных дел объявляет о 25 новых санкциях. Сюда также входят физические и юридические лица в Турции, Дубае, Словакии и Швейцарии», — говорится в сообщении.
Под санкции Великобритании попала иранская компания Paravar Pars, ключевой производитель БПЛА, и семь ее руководителей.
Кроме того, Соединенное Королевство расширило санкционный список и в сторону Беларуси. Под ограничениями оказалось белорусское предприятие «Гомельский радиозавод», которое, по мнению Британии, занимается ремонтом российской военной техники.
Санкции коснулись и организации из Турции и ОАЭ — за экспорт микроэлектроники в Россию и за поставки дронов и запчастей.
В запретный список также попали и физические лица. Так, среди них граждане Словакии и Швейцарии.
«Сегодняшние знаковые санкции приведут к дальнейшему сокращению российского арсенала и закроют сеть в цепочках поставок, поддерживающих оборонную промышленность РФ», — заявили в ведомстве.
Ранее, 8 августа, заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов рассказал, что когда санкции принимаются в большом количестве, они перестают играть хоть какую-то роль. По его словам, существуют научно-исследовательские работы, которые показывают за всю историю санкционных политик, что санкции никогда практически не достигали своего результата.
23 июня Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций.
15 июня депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани рассказал «Известиям», что введенные западными государствами ограничения в отношении РФ не оказали серьезного влияния на российскую экономику.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.