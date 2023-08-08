Эксперт оценил сообщения о восстановлении ветки «Дружбы» и назвал риски

Если оператор нефтепровода «Дружба» — компания PERN — восстановил прокачку по северной ветке за небольшое время, значит, повреждение не было особенно серьезным, объяснил «Известиям» 8 августа ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Думаю, там убытки небольшие, если быстро восстановили. В принципе, по северной ветке «Дружбы» идет казахстанская нефть в небольшом объеме — на порядок меньше, чем раньше российская — в Германию», — отметил он.

Эксперт уточнил, что ситуация могла добавить незначительно стресс Германии. В связи с приостановкой прокачки завод в Шведте дополнительно уменьшил производство нефтепродуктов всего на несколько процентов.

«На мой взгляд, если говорить про риски для нефтепровода «Дружба», то больше рисков связанны с южной веткой, потому что южная ветка идет через Украину, идут боевые действия. Кроме того, есть всегда вероятность, что Европейский союз или отдельные страны примут решение о запрете работы южной ветки «Дружбы». Это больше риск, чем какая-то конкретная авария на территории Польши. К тому же эта авария Россию дискредитировать не может, она же на территории Польши произошла», — заключил Митрахович.

6 августа PERN сообщила об отключении одной из веток нефтепровода «Дружба» из-за утечки на территории Польши. Вторая нитка нефтепровода продолжила работу.

8 августа стало известно, что работа ветки, по которой прокачивается нефть в Германию, возобновлена. Компания назначила послеаварийную комиссию для выяснения причин утечки, которая была зафиксирована в Куявско-Поморском воеводстве.

Трубопровод «Дружба» проходит по РФ до белорусского города Мозырь, после чего делится на две нитки: северную, в направлении Польши и Германии, и южную — в Венгрию, Чехию, Словакию и Хорватию.