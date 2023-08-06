Одна нитка нефтепровода «Дружба» отключена из-за утечки в Польше

Одна из ниток нефтепровода «Дружба», по которому прокачивается нефть в Германию, отключена из-за произошедшей на территории Польши утечки. Об этом 6 августа в Twitter сообщил польский оператор «Дружбы» PERN.

Отмечается, что разгерметизация трубопровода была обнаружена в субботу вечером в районе Ходеч. После этого прокачка на поврежденной нити была сразу же приостановлена. Вторая нитка нефтепровода продолжает работу.

«Остальные элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок, по которому прокачивается нефть, поступающая танкерами в Польшу, а затем и в Германию, работают в стандартном режиме. Польские нефтеперерабатывающие заводы получают нефть в соответствии с графиком. Ситуация не влияет на доступ к топливу для польских автомобилистов», — говорится в сообщении.

Идет расследование причин произошедшего ЧП.

23 июня эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с «Известиями» заявил, что решение Евросоюза (ЕС) в рамках 11-го пакета антироссийских санкций полностью запретить поставки нефти РФ по северной ветке нефтепровода «Дружба» — это попытка сохранить нынешний статус-кво и не дать Германии вернуться к закупкам российской нефти.

Трубопровод «Дружба» проходит по России до белорусского города Мозырь. Затем он разветвляется на две нитки: северную — в направлении Польши и Германии и южную — в Венгрию, Чехию, Словакию и Хорватию.