Польша возобновила прокачку нефти после повреждения трубопровода «Дружба»

Работа ветки нефтепровода «Дружба», по которому прокачивается нефть в Германию, возобновлена. Об этом 8 августа сообщил польский оператор трубопровода PERN.

«Технические службы PERN восстановили полную работоспособность поврежденного трубопровода в понедельник вечером. Теперь основное внимание будет сосредоточено на расчистке территории и приведении ее в надлежащее состояние», — сообщила компания на своем сайте.

Компания назначила послеаварийную комиссию для выяснения причин утечки, которая была зафиксирована в Куявско-Поморском воеводстве.

Ранее, 6 августа, PERN сообщила об отключении одной из веток нефтепровода «Дружба» из-за утечки на территории Польши. Вторая нитка нефтепровода продолжила работу.

В конце июня Евросоюз (ЕС) полностью запретил поставки сырой нефти из России в Польшу и Германию по северной ветке нефтепровода «Дружба». Ограничения являются частью 11-го пакета санкций альянса.

Трубопровод «Дружба» проходит по России до белорусского города Мозырь. Затем он разветвляется на две нитки: северную — в направлении Польши и Германии и южную — в Венгрию, Чехию, Словакию и Хорватию.