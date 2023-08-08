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Три ребенка пострадали в результате урагана в Смоленской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Трое детей получили травмы в результате урагана, прошедшего по Смоленской области. Кроме того, из-за стихийного бедствия в регионе повреждены 21 автомобиль, крыши пяти зданий и повалено 190 деревьев. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба ГУМЧС по Смоленской области.

По данным на 6:00 мск, из-за непогоды в 18 муниципальных образованиях было отключено электричество, а именно в столице области Смоленске (частично), а также в Велижском, Вяземском, Глинковском, Демидовском, Духовщинском, Ельнинском, Ершичском, Кардымовском, Монастырщинском, Починковском, Руднянском, Рославльском, Сафоновском, Смоленском, Угранском, Шумячском и Ярцевском районах. Всего отключение электроэнергии затронуло 594 населенных пункта с населением 45 364 человека.

Также спасатели сообщают о трех пострадавших детях 2011, 2012 и 2022 годов рождения. Сейчас они госпитализированы для осмотра медиками.

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Ранее, 30 июля, девять человек погибли и 67 пострадали в результате сильного урагана в Приволжье.

Ураган в Республике Марий Эл обрушился на озера Яльчик и Таир 29 июля. В это время там находились отдыхающие, которые разбили палатки на берегах. Ураган повалил деревья, что и стало причиной трагедии. Изначально сообщалось о трех погибших.

Впоследствии число погибших увеличилось до семи. Госпитализация потребовалась 15 пострадавшим.

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