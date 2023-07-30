Девять человек погибли из-за урагана в Приволжье
Девять человек погибли и 67 пострадали в результате сильного урагана в Приволжье. Об этом сообщили в МЧС России 30 июля.
Штормовые погодные условия сохраняются в Приволжском федеральном округе еще со вчерашнего дня. Скорость порывов ветра достигает 27 м/с.
Как сообщили в МЧС РФ, спасатели помогают жителям справиться с последствиями непогоды — убирают поваленные деревья, расчищают дороги, оказывают адресную помощь.
Сейчас во всех пострадавших от стихии регионах созданы межведомственные оперативные штабы. Ведется непрерывный контроль за ситуацией.
Ураган в Республике Марий Эл обрушился на озера Яльчик и Таир 29 июля. В это время там находились отдыхающие, которые разбили палатки на берегах. Ураган повалил деревья, что и стало причиной трагедии. Изначально сообщалось о трех погибших.
Позже, 30 июля, число погибших увеличилось до семи. Госпитализация потребовалась 15 пострадавшим.
Очевидцы урагана в Марий Эл рассказали, что происходило в момент катаклизма.