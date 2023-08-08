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Вертолет Ка-52 на краснолиманском направлении уничтожил БМП украинских боевиков

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Фото: Министерство обороны РФ
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На краснолиманском направлении экипаж ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» уничтожил боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ во вторник, 8 августа, опубликовало кадры работы ударно-разведывательных вертолетов.

В ходе боевого вылета летчики получили от передового авианаводчика координаты цели и уничтожили БМП с помощью противотанкового ракетного комплекса «Вихрь-М».

Подлет в зону боевого применения вертолетчики выполнили на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что позволило экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Круглосуточную готовность вертолетов обеспечивает инженерно-технический состав, который проверяет показания приборов, состояние узлов и агрегатов после каждого вылета.

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Ранее, 6 августа, Минобороны сообщило, что на запорожском направлении экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 нанес удар управляемой ракетой по боевому бронированному объекту ВСУ.

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 1 августа показал, как экипажи вертолетов Ка-52 работают по всей линии фронта на запорожском направлении. Отмечается, что российские летчики наносят удары по объектам украинских боевиков, уничтожая в том числе бронемашины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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