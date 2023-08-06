МО РФ показало кадры удара с вертолета Ка-52 по бронетехнике ВСУ

На запорожской направлении экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 нанес удар управляемой ракетой по боевому бронированному объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ в воскресенье, 6 августа, опубликовало кадры с места событий.

На них запечатлено, как в результате точного попадания российского снаряда замаскированная в лесополосе техника ВСУ была уничтожена.

В этот же день сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» ликвидировали гаубицу М777 ВСУ. Еще одна М777, а также гаубица «Мста-Б» были уничтожены в результате контрбатарейной борьбы.

Днем ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что беспилотники-камикадзе «Ланцет» уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Чехов также рассказал, что российскими бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией были поражены пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), места скопления живой силы и техники противника в районах Старомайорского, Макаровки, Приютного.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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