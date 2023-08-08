Реклама
Прямой эфир
Мир
Блинкен рассказал о решении всех вопросов России по зерновой сделкой
Мир
В США заявили о возможности принудить Зеленского к мирным переговорам
Экономика
Клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС предложили отменить
Мир
Reuters узнало о новом пакете военной помощи США Украине на $200 млн
Мир
Посол Антонов призвал США не мешать РФ налаживать отношения с Грузией
Мир
Замгоссекретаря США Нуланд посетила Нигер и встретилась с лидерами мятежников
Мир
Британский военный аналитик признал отступление ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до 27 градусов тепла 8 августа
Общество
Авиакомпании РФ попросили продумать запуск круглогодичных чартеров из Азии
Мир
В Киеве заявили о несогласии некоторых стран с «формулой мира» Украины
Политика
В ЦИК РФ спрогнозировали уровень явки на онлайн-голосование свыше 90%
Общество
Депутат предложил разрешить СМИ указывать гражданство преступника
Мир
Мятежники Нигера назначили премьер-министром бывшего главу минэкономики страны
Сюжет:

Пехотинцы ВС РФ показали «Известиям» многокилометровый окоп с освещением

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пехотинцы 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ о самых сложных днях спецоперации в Марьинке вспоминают, глядя на видео оттуда. Сейчас бойцы в благоустроенных окопах, чуть в стороне от линии соприкосновения. Пользуясь передышкой, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 8 августа расспросил военнослужащих, каково им было ходить на штурм врага.

«Штурм — это да, наверное, помню уже конкретно, как участвовал, как руководил. Шел с группой. Ну там сердце колотится, конечно, да», — признался военнослужащий ВС РФ с позывным Кадыкчан.

Он добавил, что впечатления бывают не только бравые и задорные. Бывает, что теряешь товарищей или их ранит.

«Тоже запоминается на всю жизнь. Бывают такие необычные моменты, когда с противником удается разговаривать. Видеть даже его голову, пытаться убедить сдаться», — рассказал Кадыкчан.

По словам корреспондента, отдыхают бойцы по-особенному. За несколько недель своими руками построили настоящую подземную крепость со специальным освещением.

«Начали укреплять потихоньку, здесь прорыли траншейку, там прорыли, потом более массированно, потом стали завозить доски. Ну так по протяженности, наверное, больше 3–4 км», — оценил протяженность окопа военнослужащий с позывным Археолог.

В этих лабиринтах всё предусмотрено: комнаты отдыха и санузлы, склад вооружений. Даже красные лампочки развешены неслучайно.

«Это сделано специально для того, чтобы при переходе из полумрака в окоп ночью глаза быстро привыкали к освещению снаружи», — пояснил журналист.

Решительный порыв: российская армия продвинулась вперед в районе Купянска
Наши войска улучшают свои позиции и постепенно берут в свои руки инициативу

28 июля корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как устроен быт артиллеристов ВС РФ в блиндажах и чем бойцы занимаются в перерывах между огневой работой. Российские военнослужащие живут в блиндажах под сенью листвы и не отходят от орудий, чтобы, как только поступит сигнал стрелять, не допустить промедлений.

Ранее, 13 мая, корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал, как устроен быт в опорном пункте 87-го отдельного стрелкового полка ВС РФ. Здесь есть всё необходимое для комфортного пребывания: комната отдыха, столовая, медпункт.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023