Пехотинцы ВС РФ показали «Известиям» многокилометровый окоп с освещением

Пехотинцы 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ о самых сложных днях спецоперации в Марьинке вспоминают, глядя на видео оттуда. Сейчас бойцы в благоустроенных окопах, чуть в стороне от линии соприкосновения. Пользуясь передышкой, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 8 августа расспросил военнослужащих, каково им было ходить на штурм врага.

«Штурм — это да, наверное, помню уже конкретно, как участвовал, как руководил. Шел с группой. Ну там сердце колотится, конечно, да», — признался военнослужащий ВС РФ с позывным Кадыкчан.

Он добавил, что впечатления бывают не только бравые и задорные. Бывает, что теряешь товарищей или их ранит.

«Тоже запоминается на всю жизнь. Бывают такие необычные моменты, когда с противником удается разговаривать. Видеть даже его голову, пытаться убедить сдаться», — рассказал Кадыкчан.

По словам корреспондента, отдыхают бойцы по-особенному. За несколько недель своими руками построили настоящую подземную крепость со специальным освещением.

«Начали укреплять потихоньку, здесь прорыли траншейку, там прорыли, потом более массированно, потом стали завозить доски. Ну так по протяженности, наверное, больше 3–4 км», — оценил протяженность окопа военнослужащий с позывным Археолог.

В этих лабиринтах всё предусмотрено: комнаты отдыха и санузлы, склад вооружений. Даже красные лампочки развешены неслучайно.

«Это сделано специально для того, чтобы при переходе из полумрака в окоп ночью глаза быстро привыкали к освещению снаружи», — пояснил журналист.

28 июля корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как устроен быт артиллеристов ВС РФ в блиндажах и чем бойцы занимаются в перерывах между огневой работой. Российские военнослужащие живут в блиндажах под сенью листвы и не отходят от орудий, чтобы, как только поступит сигнал стрелять, не допустить промедлений.

Ранее, 13 мая, корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал, как устроен быт в опорном пункте 87-го отдельного стрелкового полка ВС РФ. Здесь есть всё необходимое для комфортного пребывания: комната отдыха, столовая, медпункт.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.