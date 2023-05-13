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Военкор «Известий» показал быт сражающегося под Авдеевкой полка

Корреспондент «Известий» показал быт бойцов полка, сражающегося на авдеевском направлении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Служащие 87-го отдельного стрелкового полка ВС РФ, также известного как полк имени товарища Сталина, ежедневно выполняют боевые задачи на авдеевском направлении спецоперации, а в перерывах между работой восстанавливают силы в опорном пункте. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Бойцы возвращаются с передовой в опорный пункт, чтобы перевести дух перед следующей миссией. Здесь есть всё необходимое для комфортного времяпрепровождения: комната отдыха, столовая, медпункт.

В распоряжении солдат койко-места, полки, на которых можно хранить форму, вооружение и другие личные вещи. Во все помещения проведено электричество. Есть книги, газеты и даже молитвенники.

Также военнослужащие встречаются за столом. Их рацион достаточно разнообразен: повара готовят мясо, супы, каши — недостатка в провизии нет. Прежде чем приступить к еде, необходимо помыть руки. Как подчеркнул один из бойцов, здесь весьма щепетильно относятся к чистоте и выполнению санитарных норм. Для этого в опорной точке налажено водоснабжение, есть раковины и гигиенические средства.

Заболевших и пострадавших в медицинском пункте принимает хорошо подготовленная полевая медсестра. Она может не только подобрать нужные препараты из огромного ассортимента лекарств, но и провести операцию — например, вырезать аппендицит. После каждого раненого койку в медпункте дезинфицируют.

Впрочем, опорный пункт возводится не только для отдыха и лечения. Здесь же расположен оперативный штаб.

«С нуля подняли связь в полку, и без ложной скромности могу сказать, что у нас сейчас связь в полку, пожалуй, одна из лучших в корпусе», — рассказал боец с позывным Хрусталик.

Он также добавил, что вместе с сослуживцами регулярно тренируется работать с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) — своими и противника. Возможность для этого есть, поскольку на данном направлении вооруженные формирования преимущественно держат оборону, успешно отражая попытки украинских сил перейти в наступление.

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Ранее, 5 мая, журналист «Известий» Станислав Григорьев побывал в блиндажах Южного военного округа (ЮВО). Для безопасности солдаты оборудовали окопы, для отдыха — землянку.

Работа по обустройству позиций не утихает до сих пор. Впереди у военнослужащих задачи построить еще несколько укреплений, а уже готовые защитить от дождей и провести в них электричество. Всё приходится делать оперативно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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