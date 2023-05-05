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«Известия» показали быт солдат в блиндажах под Донецком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В лесу недалеко от Донецка сейчас живут мотострелки Южного военного округа. Как обустроены блиндажи российских военных показал в пятницу, 5 мая, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Для безопасности солдаты оборудовали окопы, для отдыха — землянку. Григорьев отмечает, что блиндажи выглядят довольно уютно: есть горячая еда, мягкая постель и даже талисман подразделения — плюшевый гусь Терентий.

Работа по обустройству позиций не утихает до сих пор. Впереди у военнослужащих задачи построить еще несколько укреплений, а уже готовые защитить от дождей и провести в них электричество. Всё приходится делать оперативно.

«В кратчайшие сроки — двое-трое суток максимум. И всё, больше строиться нам не дают. По большей части это техника всё выкапывает. А мы накрываем и обустраиваем внутри», — рассказал военнослужащий Иван.

Он также отметил, что необходимо тщательно замаскировать укрепление, чтобы вражеские беспилотники не заметили российские позиции.

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Ранее, 12 марта, российский военнослужащий показал «Известиям» свой быт в окопе. Также он рассказал о жизни на передовой в зоне спецоперации.

9 февраля корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал быт российских военных в районе Новой Каховки и рассказал о службе бойцов на левом берегу Днепра. С позиции военных открывается вид на правый берег, что делает место достаточно опасным из-за вероятного прилета снарядов с украинской стороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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