Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник Кучмы предрек катастрофу Украине из-за акций протеста в Европе
Общество
На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка длиной до 3 км
Мир
СМИ узнали о планах ФРГ закупить десять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000
Мир
Журналист Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от своего расследования о СП
Мир
Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс. человек
Мир
Президент Сирии освободил пострадавших от землетрясения от налогов до конца 2024-го
Мир
Митинг в Молдавии завершился ультиматумом от протестующих
Мир
Bloomberg указал на решение Индии не нарушать антироссийские санкции
Общество
Минтранс потребовал к осени поменять положение опознавательных знаков на самолетах
Мир
В Италии заявили об отсутствии обсуждения Западом отправки войск на Украину
Мир
В результате удара ВСУ по оживленному перекрестку в ЛНР погибли три человека
Общество
Открытие БКЛ в Москве увеличило число станций метро, МЦК и МЦД до 355
Сюжет:

Российский военнослужащий рассказал о жизни на передовой в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молодой российский военный с позывным Тамада рассказал о жизни на передовой в зоне спецоперации. Свой быт в окопе он показал «Известиям» в воскресенье, 12 марта.

«Не все так страшно оказалось, но ко всему, конечно, нужно быть готовым, готовить себя морально», — отметил Тамада.

Также он добавил, что условия тут вполне приемлемые: никто не голодает, есть место для вещей и сна. На стене окопа висят детские рисунки.

«Гуманитарка приходила, с поздравлениями, со всем, вот оформили красиво. В нашем «отеле» 10 звезд», — шутливо подытожил военный.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что военнослужащим подразделений мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность вручили государственные награды в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. По словам командира танковой роты с позывным Успех, главное — своими действиями спасти как можно больше людей и удержать позиции.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023