Российский военнослужащий рассказал о жизни на передовой в зоне СВО
Молодой российский военный с позывным Тамада рассказал о жизни на передовой в зоне спецоперации. Свой быт в окопе он показал «Известиям» в воскресенье, 12 марта.
«Не все так страшно оказалось, но ко всему, конечно, нужно быть готовым, готовить себя морально», — отметил Тамада.
Также он добавил, что условия тут вполне приемлемые: никто не голодает, есть место для вещей и сна. На стене окопа висят детские рисунки.
«Гуманитарка приходила, с поздравлениями, со всем, вот оформили красиво. В нашем «отеле» 10 звезд», — шутливо подытожил военный.
Ранее, 12 марта, сообщалось, что военнослужащим подразделений мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность вручили государственные награды в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. По словам командира танковой роты с позывным Успех, главное — своими действиями спасти как можно больше людей и удержать позиции.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.