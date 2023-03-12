Военнослужащие мотострелковой дивизии получили награды за выполнение задач в зоне СВО

Военнослужащим подразделений мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность вручили государственные награды в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Минобороны РФ опубликовало кадры вручения наград в воскресенье, 12 марта.

Командир мотострелковой роты с позывным Сергеич рассказал, как командирам полка поставили задачу зайти в указанный район, занять оборону и не допустить прорыва противника. Два взвода вошли в район, но при заходе подверглись массированному танковому и минометному обстрелу. Позиции при этом удержали, смогли подбить танк боевиков и уничтожить отделение пехоты.

По словам командира танковой роты с позывным Успех, главное — своими действиями спасти как можно больше людей и удержать позиции.

«Георгиевский крест получил за оборону командного пункта. Не допустили попыток проникновения на пункт. Четкое управление личным составом. Занимали стрелковые позиции и держали оборону, прорывов не было», — рассказал командир комендантского взвода с позывным Якут.

В декабре прошлого года обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с президентом России сообщил, что за время спецоперации РФ госнаграды получили более 100 тыс. человек, 120 из них присвоено звание Героя Российской Федерации.

Тогда же в ходе заседания Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации, отметив, что российские военнослужащие действуют мужественно, стойко и достойно выполняют свой долг перед Отечеством.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».