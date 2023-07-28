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Военкор «Известий» показал быт артиллеристов ВС РФ в блиндажах в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине. О том, как устроен их быт в блиндажах и чем бойцы занимаются в перерывах между огневой работой, в пятницу, 28 июля, рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Эта батарея как будто постоянно находится в засаде. Российские военнослужащие живут в блиндажах под сенью листвы и не отходят от орудий, чтобы, как только поступит сигнал стрелять, не допустить промедлений.

«В перерывах между стрельбой артиллеристы здесь явно не скучают. Мало того что они обустроили очень качественные блиндажи, щели, окопы, так еще и сделали мини-спортзал», — рассказал военкор.

По словам Григорьева, работа по внезапно появляющимся целям ведется по несколько раз в день. Как говорят бойцы, у каждого орудия свое имя и судьба. Например, есть гаубица, которую назвали «Ночная фурия» из-за ее ночной хорошей работы.

«Она [гаубица] бьет по противнику очень четко, точно, прицельно, как снайпер. Поэтому противник, я думаю, нас опасается. Два-три выстрела — и обычно противник угасает и нечасто открывает по нам ответный огонь», — поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Сосна.

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Ранее, 13 мая, корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал, как устроен быт в опорном пункте 87-го отдельного стрелкового полка ВС РФ, где бойцы переводят дух перед следующей миссией. Здесь есть всё необходимое для комфортного времяпрепровождения: комната отдыха, столовая, медпункт.

Ранее, 5 мая, журналист «Известий» Станислав Григорьев побывал в блиндажах Южного военного округа (ЮВО). Для безопасности солдаты оборудовали окопы, для отдыха — землянку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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