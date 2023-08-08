Посол Антонов призвал США не мешать РФ налаживать отношения с Грузией

Если бы администрация США была действительно привержена обеспечению мира на Южном Кавказе, следовало бы способствовать заключению Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом юридически обязывающего соглашения о неприменении силы, указал 7 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Если администрация действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией. Важно сосредоточиться на практической работе в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье», — приводит его слова Telegram-канал российского посольства.

Так Антонов прокомментировал заявление Госдепартамента в связи с годовщиной событий августа 2008 года на Южном Кавказе. Дипломат подчеркнул, что способствующие миру стороны уж точно не должны нагнетать обстановку, «чем занимаются сейчас США».

«Это яркий пример того, как США преднамеренно переворачивают ситуацию «с ног на голову». Цель ясна: извратить правду о той трагедии и взвалить вину на Россию. Однако факты подтверждают, что вся ответственность за те события лежит на бывшем президенте Грузии [Михаиле] Саакашвили. Именно по его преступному приказу против югоосетинского народа была развязана полномасштабная война», — указал посол.

Он добавил, что Вашингтон должен признать ошибочность своей политики, так как режим Саакашвили был приведен к власти с подачи и с поддержкой США.

4 августа директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что западные страны оказывают неприкрытое давление на Грузию из-за ее диалога с Россией. Он добавил, что решение возобновить авиасообщение с Грузией было принято для «облегчения контактов между грузинским и российским народами».

2 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заказные антироссийские провокации в Грузии, которые устраивает радикальная грузинская оппозиция по указанию и на деньги Запада, не пользуются поддержкой населения.

Днем ранее в интервью «Известиям» экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе подчеркнул, что в Грузии нет антироссийских настроений, а сами акции протеста, устроенные оппозицией в Батуми, направлены на создание телекартинки для трансляции на внешнюю аудиторию.