Реклама
Прямой эфир
Мир
Блинкен рассказал о решении всех вопросов России по зерновой сделкой
Мир
В США заявили о возможности принудить Зеленского к мирным переговорам
Экономика
Клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС предложили отменить
Мир
Reuters узнало о новом пакете военной помощи США Украине на $200 млн
Мир
Посол Антонов призвал США не мешать РФ налаживать отношения с Грузией
Мир
Замгоссекретаря США Нуланд посетила Нигер и встретилась с лидерами мятежников
Мир
Британский военный аналитик признал отступление ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до 27 градусов тепла 8 августа
Общество
Авиакомпании РФ попросили продумать запуск круглогодичных чартеров из Азии
Мир
В Киеве заявили о несогласии некоторых стран с «формулой мира» Украины
Политика
В ЦИК РФ спрогнозировали уровень явки на онлайн-голосование свыше 90%
Общество
Депутат предложил разрешить СМИ указывать гражданство преступника
Мир
Мятежники Нигера назначили премьер-министром бывшего главу минэкономики страны

Ольков снайперы

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023