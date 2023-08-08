Эксперт Шурыгин рассказал о значении продвижения на купянском направлении

Российская армия на купянском направлении улучшает конфигурацию линии боевого соприкосновения и берет инициативу в свои руки, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Благодаря продвижению мы создаем условия и позиции, с которых потом наши бойцы смогут наступать намного эффективнее и на большую глубину. А также вынуждаем вооруженные формирования Украины (ВФУ) стягивать сюда резервы. И, соответственно, снимаем напряжение с тех мест, где они пытаются уже два месяца наступать», — объяснил эксперт.



Так он прокомментировал сообщение Минобороны РФ о том, что за последние трое суток продвижение российских войск на купянском направлении составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника. Также эксперт подчеркнул, что продвижение имеет тактический характер.



«Во время Великой Отечественной войны такие продвижения назывались боями местного значения. То есть это операция в масштабах дивизии. Они проводились десятками и сотнями, какие-то — удачно, какие-то — не очень. Но это не стратегическое наступление, которое мы ждем от своей армии», — отметил Шурыгин.



По словам эксперта, ВФУ сейчас выдыхаются и при этом они действует безоглядно.



«Выдыхаясь, она не пытается сохранять резервы и признавать очевидное, что контрнаступление не удалось и оно невозможно. И при этом идет перехват инициативы нами. То есть мы на разных направлениях продвигаемся, постоянно наносим поражение противнику, постоянно отбиваем атаки», — добавил Шурыгин.



Эксперт считает, что к концу августа можно ожидать прекращения атак вооруженных формирований Украины.

«И в сентябре или октябре я лично жду нашего наступления», — подытожил он.



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