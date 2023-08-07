В «Москвариуме» на ВДНХ родился дельфиненок Локи

В московском океанариуме на ВДНХ в начале июля родился дельфиненок Локи, сообщил в понедельник, 7 августа, «Москвариум» в своем Telegram-канале.

«Малыш появился на свет в начале июля, и с этого дня Нота и Локи проводят много времени вместе. Самка кормит малыша молоком и обучает жизненно важным навыкам, таким как дыхание на поверхности воды и плавание», — говорится в сообщении.

Уточняется, что оба млекопитающих чувствуют себя хорошо, они находятся под круглосуточным присмотром ветеринаров.

Океанариум также пригласил жителей и гостей Москвы навестить дельфинов на соответствующей экспозиции.

Самки дельфинов кормят своих детенышей молоком до двух лет, хотя с шести месяцев малыши уже начинают есть рыбу. Детеныши находятся рядом со своими матерями в течение 4–5 лет, сообщили в «Москвариуме».

Ранее, 5 августа, пресс-служба Московского зоопарка сообщила, что жирафу Самсону исполнилось 30 лет. В зоопарке пожелали питомцу «теплого солнца и ласкового ветра».