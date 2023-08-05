Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет, сообщила в своем Telegram-канале в субботу, 5 августа, пресс-служба учреждения.

«Это очень и очень большой возраст для жирафа. Сейчас ему важнее всего спокойствие, уважение и покой», — уточнили зоологи.

В зоопарке пожелали питомцу «теплого солнца и ласкового ветра».

Самсон поселился в Москве совсем юным, многих постоянных посетителей он видел еще детьми. Жираф всегда рад гостям, ему важно видеть улыбки гостей зоопарка.

Москвичей и гостей столицы пригласили навестить животное, уточнив, что подкармливать его не надо.

В середине июля в зоопарк доставили спасенного от контрабандистов самца носухи по кличке Снифф. Животное проходит реабилитацию.

Сейчас самцу пять лет, большую часть жизни он прожил в клетке размером метр на метр, рассказали сотрудники зоопарка.